6.21圍警總案｜黃之鋒等3被告全還押候判　周庭首度入獄

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥，涉嫌去年6月21日包圍警察總部事件而被控。其中，周庭早已認煽惑及參與未經批准集結兩罪，3人今（23日）再到西九龍法院應訊，黃之鋒昨已在其facebook透露他將承認控罪。黃在開庭前雙手合十，並向到庭的支持者道說：「多謝晒大家今日。」支持者則鼓掌示意。黃及林隨即在庭上認罪。庭上透露，黃早前一晚已發訊息稱打算翌日中午「開始放風包圍」警總、裁判官王詩麗押後至下月2日判刑，期間三人還柙候判。

周庭首度被法庭下令羈押

3名被告：黃之鋒(24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）得知需還押後表現冷靜。黃之鋒走入犯人欄前向旁聽的人士道：「各位頂住加油！我知大家外邊更加辛苦。」今次亦是周庭首次遭刑事檢控，亦是她首次被法庭下令還柙，黃，周與林朗彥將由囚車押走。

黃欲保釋出席畢業禮被拒

資深大律師駱應淦指黃之鋒今年大學畢業，畢業禮將於下月4日舉行，希望申請保釋，惟裁判官明言打算在該日之前判刑，最終押後至下月2日判刑，並下令3人還柙。

3人共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。黃另被控「組織未經批准集結」罪，指他在灣仔警察總部正門外組織未經批准集結。而「明知而參與未經批准集結」罪，則指黃及周在警總外參與未經批准集結。

黃一罪獲不提證供起訴

他與林朗彥早前聆訊時否認控罪，原定今日受審，惟兩人日前改變意向，今在庭上認罪。控方表示就黃之鋒被控的「明知而參與未經批准集結」罪，不提證供起訴。控方讀出案情後，即在庭上播片，以展示3人當日在案發現場的情況。

三人所認控罪及等今早到庭情況。(詳見下圖)

+ 3 + 3 + 3

黃去年因佔領運動案件曾入獄2月

黃之鋒2014年佔領運動期間在旺角阻礙執達主任清場，去年因而入獄2個月，並在本案發生前數天出獄。針對他與林朗彥的煽惑控罪案情指，兩人以言語及行動建議、鼓勵及呼籲在場者往警總外參與未經批准集結。

黃曾大叫：相信市民都知點樣分工配合

控方案情指，去年6月21日早上11時許，3名被告與逾400名示威者在夏愨道聚集，其中黃、林在天橋下，用擴音器呼籲示威者包圍警總，其後大批示威者行往軍器廠街。不久，示威者攔阻一輛駛進警總的警車，黃再於該警車出入口以擴音器指警總有兩個出入口，黃說：「相信各位市民都知道點樣分工配合。」令正門及後門都有表達訴求的聲音。而林朗彥也呼叫口號及拍手和應。之後眾人行至警總外，有示威者用水馬、雪糕筒等推向警察防線。

去年6月21日包圍警總的情況。(詳看下圖)

黃扮演領導角色

至於組織未經批准集結罪的案情指，中午11時半至1時左右，黃在警總外高叫包圍口號，示威者亦跟隨叫喊。他扮演領導角色，在較高的位置發出訊息，包括呼籲示威者召更多朋友到場包圍、感謝示威者包圍及堵路、要求盧偉聰出來談判、否定警方專家誠意、提醒示威者要帶水及雨傘。

晚上有約900名示威者聚集

至晚上10時，約9000名示威者佔據警總外多條馬路。黃曾著示威者保存體力、互傳消息，並於11時以擴音器叫示威者半小時後舉手投票，表示去留意向。控方指黃之鋒以領導者角色發言，期間有示威者向外牆及電梯投擲雞蛋等，並且塗鴉及毀壞閉路電視。事件中交通嚴重受阻，多個警察部門也暫停服務，最後一批示威者直到凌晨近4時才離去。

黃事發前一晚發訊息打算放風包圍

警方事後檢取黃之鋒的手機，根據其WhatsApp及Telegram通訊記錄，黃案發前一晚表示政府總部關閉，估計群眾可能會佔據龍和道一帶，打算中午「開始放風包圍」警總、下午兩時入報案室貼海報、傍晚播放「黑警」暴力片段。案發當日早上，黃稱下午會呼籲包圍警總，下午稱行動達致包圍目的，幸無人受傷。

案件由裁判官黃詩麗處理；黃之鋒及周庭由資深大律師駱應淦代表，林朗彥則由大律師譚俊傑代表。大批支持者今早亦有到庭旁聽，前眾志副主席袁嘉蔚、鄭家朗等人亦有到庭。

案件編號：WKCC2289/2020

黃之鋒等今到庭情況。(詳見下圖)