施政報告｜李家超指受警司警誡年輕人不會被強迫「套料」

施政報告提出警方將對去年在反修例事件中，干犯輕微罪行而有悔意人士以警司警誡等方式處理，不留案底。保安局局長李家超今日（1日）在保安事務委員會被多次問及施政報告對年輕人提警司警誡或簽保守行為的安排，多名議員問對安排提出建議及憂慮。 熱血公民鄭松泰指有律師向他提出警司警誡的疑慮，憂慮安排會否令一些未成年的青少年為了希望接受有關安排，而被「套料」，問當局可否保證相關證供不用於其他檢控。李家超回應時沒有正面回答，批評正是這些憂慮被指套料的說法，令本可誠心悔意的青少年作出錯誤的選擇。李家超之後回應民建聯黃定光指，不會強迫青年「畀料」，強調選擇提供或不提供甚麼資料是其自由。 李家超又表示，就青少年工作方面，他將要求各紀律部隊加強工作，亦要考慮建立制服團體，助青少年建立正確價值觀。

熱血公民鄭松泰指有律師向他提出警司警誡的疑慮，憂慮安排會否令一些未成年的青少年為了希望接受有關安排，而被「套料」，問當局可否保證相關證供不用於其他檢控。（資料圖片）

熱血公民鄭松泰在委員會上指，有律師向他提出對警司警誡的疑慮，擔心會令一些未成年的青少年為了希望接受安排，而被「套料」。李家超回應時批評指，正是這類憂慮被指套料的說法，令本來可誠心悔意的青少年作出錯誤的選擇。

民建聯黃定光則認為，警司警誡重點是有悔意，而有悔意的表現則是「坦白重寬」，批評有議員害怕被人套料指出幕後黑手，故警方更應循循善誘，找出幕後黑手。李家超重申，他們要求有關青年承認犯錯，但不會強迫他們「畀料」，不會要求他們提供不希望提供的資料，強調選擇提供或不提供甚麼資料是其自由，重要的是有悔意，而所涉罪行非嚴重罪行。

黃定光又指法庭對不少暴力案件輕判，問是否執法部門蒐證能力不足，或檢控能力不高。李家超解釋，證人證供、證據會否受法律原則所排除等很多理由都會影響案件的判決，但目前針對反修例事件的入罪率有八成多，他認為與其他案件相若，故目前的情況與其他案件分別不大。

李家超在回應民建聯葛珮帆時，提到認為有需要做好青少年守法意識，除了要求各紀律部隊工作，亦要考慮建立制服團體，助青少年建立正確價值觀。（李澤彤攝）

李家超要求紀律部隊考慮成立制服團體 助青少年建正確價值觀

李家超在回應民建聯葛珮帆時，提到認為有需要做好青少年守法意識，除了要求各紀律部隊工作，亦要考慮建立制服團體，助青少年建立正確價值觀。至於辱警罪，李家超指，有關研究引伸到不少其他法律問題，要繼續研究、商討。

金融界陳振英問到，不少年輕人是出於政治信念犯案，問警司警誡下會否不交由社會福利署跟進，因為案件性質與一般不同。李家超表示，因政治信念犯法者，只要相關人士有悔意，可從認識歷史方面下工夫，與有關非政府組織，針對每個人的不同方法處理。

至於針對警員的起底問題，李家超指，政制及內地事務局已多次表明正研究修改私隱條例，如私隱專員有否調查權、可否提供法律援助等，保安局會盡力協助推動有關修例工作。

特首林鄭月娥早前表示放棄修訂防賄條例，因為有牽涉特首憲制地位的複雜性。廉政專員白韞六指，修訂防賄條例涉及政策及立法工作，強調這些是政府的工作，他們作為執法部門無法回應。（資料圖片）

白韞六指修訂防賄條例為政府工作 執法部門不作回應

特首林鄭月娥早前表示放棄修訂防賄條例，因為有牽涉特首憲制地位的複雜性，自由黨鍾國斌問廉政專員白韞六是否認同。白韞六回應時指，修訂防賄條例涉及政策及立法工作，強調這些是政府的工作，他們作為執法部門無法回應。