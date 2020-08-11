01專訪｜鄧炳強︰警司警誡可免反修例少年留案底　應更多案件適用

警務處在公布2020年上半年罪案數字時，針對反修例事件，特別提到以警司警誡計劃處理符合條件的被捕青少年。警務處處長鄧炳強周一（10日）接受《香港01》專訪表示，反修例事件拘捕人數逾9,000人，當中四成為學生，惟用到「警司警誡」方法的只有16宗，認為「無盡用到」，「應該可以更多案件用這個方式處理。」不過他亦指出，「為何不行呢？最主要因素是要承認錯誤及願意悔改。」

警務處處長鄧炳強接受《香港01》專訪。（李澤彤攝）

警司警誡前題須承認罪 僅16人接受

截至今年6月30日，與反修例事件相關的被捕人共9,216人。當中約四成人為學生。警方已檢控1,972人，當中被控暴動罪的有653人。須承擔法律後果的有252人，包括被判簽保守行為的有108人、被定罪的有141人，涉及罪行包括暴動、非法集結、刑事毁壞、侮辱國旗、傷人、襲警及藏有攻擊性武器等，有57人已被判監禁，刑期由2星期至4年不等。大部份案件的司法程序正在進行中。

鄧炳強指，反修例事件中，只有16人經警司警誡處理，可適用於非法集結及一些不涉及嚴重暴力如擲汽油彈的案件。警司警誡是由一名警司或以上職級人員行使酌情權，對青少年罪犯作出警誡而不提出起訴，而涉案人須接受警方監管為期兩年或直至年滿18歲。

他指「警司警誡做法無盡用到」，「為何不行呢？最主要因素是要承認錯誤及願意悔改。」他分析說：「社會上有很多人向這些犯法的年青人說，千萬不要認罪，有什麼事我提供金錢給你打官司，犯法後我幫你搞掂，導致很多年青人不能用這個警司警誡，從而進入司法系統，需要透過法庭處理。」

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就在反修例事件中警民衝突不斷，有警員行為備受公眾爭議，警務處向22名涉行為不當的警務人員「訓斥」，包括有交通警在去年11月11日，於葵芳駕電單車衝向人群，一直被質疑「訓斥」作用，鄧炳強指該個案已完成紀律覆檢有紀律處分，但拒透露處分程度，僅指「最基本是一個有紀錄的處分啦。」