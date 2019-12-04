國家憲法日座談會　王志民：香港特區不存在脫離憲法法制

由全國人大前常委范徐麗泰擔任理事會主席的勵進教育中心，今日（4日）舉行「國家憲法日」座談會，嘉賓包括特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民、政務司司長張建宗、基本法委員會委員韓大元等。 區議會選舉後，王志民動向備受關注，他昨日在北京稱會與中聯辦領導班子和全體同事，繼續貫徹忠實履行職能，定不辜負支持，今日是區選後王志民首次在香港作公開發言，《香港01》將全程直播座談會。

國家憲法日座談會今日舉行。（李澤彤攝）

韓大元：看不到2047後有理由改變「一國兩制」

【1220】在問答環節，香港教育工作者聯會黃楚標中學的學生問及，2047年後「一國兩制」會否繼續實行，基本法委員會韓大元指，「一國兩制」是世界文明的重要聯繫，找不到理由要有變化，又指到了2047年，出現的變化只會是全面管治權、高度自治權得到進一步完善。

香島中學學生問及，若政府就《禁止蒙面規例》違憲決定上訴失敗，會否有人大釋法出現。韓大元表示，要尊重法律程序，需先看上訴結果才能評論，又指香港核心價值是法治，法治的核心價值是司法獨立，認為法官需按法律獨立判斷，對上訴中的案件不作猜測，認為上訴可能成功，亦可能失敗。韓大元強調，過去人大在五次釋法，也是按社會發展和基本法實施的需要而作出。

前全國人大常委范徐麗泰（中）與基本法委員會委員韓大元（左）、黃玉山（右）對談。（李澤彤攝）

王志民：香港特區不存在脫離憲法的法制

【1150】中聯辦主任王志民表示，過去五個月太平山下不太平，香港不再是熟悉的香港，認為在這時候舉辦座談會，具有特殊重要意義。

王志民在座談會上分享三點體會，包括堅定維護憲法和憲法確立的憲制秩序，是全面貫徹落實「一國兩制」的根本要求，他解釋憲法是國家的根本法，在中國範圍具有最高法律地位，是「一國兩制」和政府的根本，強調不存在任何脫離憲法的情況。

王志民稱，香港同胞珍惜法治，就要維護憲法的核心價值，否則法治無從談起。他又指，首要是維護憲法的權力和尊嚴，維護由憲法制定的香港特別行政區的憲制秩序，從而保障全面管治權和高度自治權，他強調無論前進的道路上遇到怎樣的紛亂和挑戰，他們一定會維護「一國兩制」不變形、不走樣，並堅守「一國」之本，善用「兩制」之利。

王志民又說，堅定維護基本法和憲法確立的憲制秩序，是香港繁榮穩定、市民安居樂業的根本保障，形容憲法是幸福生活的保障，香港回歸二十二年施政經驗，只有確保憲制秩序，香港的繁榮穩定、市民安居樂業就得到保障，若憲制秩序受到一小撮人破壞，就會紛爭不斷、亂象不斷，全社會都會因此付上沉重代價。

王志民說，過去一段時間，香港出現激進暴力違法行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，形容這是撼動憲法和基本法制定的憲制秩序，又指廣大市民對暴力犯罪活動感到痛心，他相信香港同胞會認同止暴制亂、恢複秩序是香港最緊迫的工作，希望港人堅定支持林鄭帶領政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持司法機構嚴正懲治犯罪分子。

中聯辦主任王志民。（李澤彤攝）

林鄭：香港應完善憲法及《基本法》實施制度

【1120】特首林鄭月娥表示，座談會第三年在香港舉行，希望參與人士可透過座談會，了解《基本法》和憲法的關係。林鄭月娥指，憲法作為國家根本法和最高法，有最高法律地位，憲法是《基本法》的根據，為一國兩制提供堅實基礎和法理依據。

林鄭月娥表示，自今年六月開始，香港面對前所未見衝擊，出現極大紛爭和暴力，強調政府需盡快止暴制亂，恢複社會秩序，她指出，香港人需尊重一國和兩制差異，清楚了解一國是實施兩制的前提，強調要加強香港的憲法和《基本法》教育，特別是加強全社會特別公務人員和年輕人的國家意職和民族認同，並按一國兩制要求完善特區、憲法和《基本法》實施相關制度和機制。

【1120】人民大學法學院教授、基本法委員會委員韓大元則說，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」之內。韓大元指，根據中國憲法第三十一條的規定，設立香港特別行政區，而根據《基本法》第2條規定：全國人民代表大會授權香港特別行政區依照本法的規定實行高度自治，享有行政管理權，立法權，獨立的司法權和終審權，不過《基本法》158條規定《基本法》的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。

韓大元指出，香港法院在審理案件時對本法的其他條款也可解釋，但如果香港法院在審理案件時需要對《基本法》關於中央人民政府管理的事務或中央和特別行政區關係的條款進行解釋，而該條款的解釋又影響到案件的判決，在對該案件作出不可上訴的終局判決前，應由終審法院請全國人大常委會對有關條文做出解釋，有關說法令人聯想到《禁止蒙面規例》被法院判定違憲一事。

韓大元最後指，香港正面臨著回歸以來最嚴峻的挑戰，指既要肯定回歸回歸22年來取得的重大成就，同時也要反思發展存在的問題，例如加強對公職人員與青少年的憲法與基本法、提升青少年的國家認同、憲法認同和培育愛國主義的情懷，「我們不能因為在基本法實踐中遇到一些挑戰與問題，就懷疑『一國兩制』的大實踐，更不能失去對『一國兩制』的自信。」

黃王山：港人自決是政治錯誤和荒謬

【1100】公開大學校長、基本法委員會委員黃玉山在致辭時指出，中國億萬人民在1949年已建成「自決的新中國」，批評現今香港有人談「自決」，「在政治上是錯誤的，在道理上是荒謬的」。黃玉山又指，憲法是國家大法，是所有法律的來源，香港《基本法》是來自憲法，「《基本法》從憲法裡面『生』出來的」，故國家憲法為「母法」，《基本法》為「子法」，強調「子法」在「母法」之下，形容憲法和《基本法》是「兩母子」的關係。

黃玉山續指，國家憲法是應用於全國每一個角落，由於「香港是中國的神聖領土」，直指「憲法當然要應用於香港」。黃又反駁《基本法》是小憲法的說法，指回歸後香港所謂的「依法施政」，就是要以國家憲法為基礎，不能把《基本法》孤立於憲法之外，「因此有人說基本法是『小憲法』，這是錯的，最少不準確。 憲法只有一個，我們要以憲法為基礎，既執行憲法也執行憲法派生出來的《基本法》。」

《蘋果》記者被拒入內

【1045】座談會保全嚴密，由登記至進入會場可謂「關卡重重」，在登記期間，《蘋果日報》記者被拒進場，大會職員指《蘋果》未有獲邀，《蘋果》記者則指過去兩年的座談會均能進入會場，質疑為何今年無法進入會場。

翻查資料，座談會去年由勵進教育中心舉辦，前年的座談會則由百仁基金聯同香港基本法推介聯席會議和善德基金會合辦。