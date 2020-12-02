港府凌晨出稿　強烈反駁美中經濟與安全審議委員會報告

特區政府周三（2日）凌晨發表聲明，反駁美中經濟與安全審議委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission，USCC）所發表的報告，堅決反對該報告在香港章節中作出無理攻擊及不實指控。

再斥美藉香港問題打擊中國 做法虛偽

政府發言人說：「這報告是美方繼美國國會通過一系列針對香港特區的法律後，又再明目張膽地干預香港事務的活生生例子。美方以人權、民主和自治為藉口，推出一連串措施，藉香港問題製造事端以打擊中國，做法虛偽。這些毫無根據及不公的政治手段不但徒勞無功，反而會損害港美之間的關係及美方自身的利益。」

發言人稱，絕不同意「一國兩制」被削弱的指控，強調「一國兩制」的實施是以中國憲法和基本法為法律依據，而非《中英聯合聲明》，亦絕不認同報告中抹黑《香港國安法》的評論，「報告指《香港國安法》無視香港市民的權利和自由，或削弱特區享有的高度自治，完全是錯誤與偏頗的。」

發言人又表示，報告中有關香港作為國際金融中心的論述是錯誤的，強調自《香港國安法》實施以來，香港的金融市場和聯繫匯率制度保持平穩、運作有序；港元匯率偏強，反映國際投資者對香港金融市場的持續信心，「特區政府會繼續無畏無懼地在香港依法履行維護國家安全的職責。我們不會被外國不合理地實施的所謂『制裁』嚇倒。憑着中央政府的支持，特區政府將砥礪前行、重新出發。」