政圈風聲｜建制重磅機構倡郊野公園地建屋　民調定奪　林鄭力拒

香港的土地房屋問題嚴峻眾人皆知，更被認定為社會深層次矛盾的癥結，特首林鄭月娥上任至今，曾多次形容土地房屋政策為「重中之重」，並提出「明日大嶼」填海願景，可是「遠水卻難救近火」。 由林鄭成立的土地供應專責小組於2018年曾展開為期5個月的「土地大辯論」，當中選項包括發展郊野公園邊陲地帶兩個位於大欖及水泉澳的試點，但最終卻因支持度不足而未被採納。 消息指，在《施政報告》醞釀期間，建制陣營內的「重磅」機構曾向林鄭提郊野地建屋「復活」方案，建議港府圈出幾幅郊野公園邊陲用地，展開全港性大型諮詢，最終以民調結果定奪，「過半數人支持便去馬」，有關建議最終被林鄭拒絕而泡湯。

開拓郊野公園邊陲地段建屋，這服「猛藥」持續不斷地有人提出，林鄭上任特首後，民建聯主席李慧琼曾在立法會上問林鄭，政府會否考慮開發2至3%綠化地或郊野公園邊陲地帶，以作興建公屋或長者社區設施，林鄭當時回應稱建議「相當值得深思」。而真正擺上議程的，可追溯至2018年的「土地大辯論」，土地供應專責小組提出18個短中長期及概念性的土地供應選項，供公眾討論，當中就包括發展約40公頃位於元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲地帶，惟該方案在因支持度不足而未能進入「複選」。

倡辦全港性大型民調 過半市民支持即「去馬」

政圈近日傳出，建制陣營中的「重磅」機構認為，明日大嶼計劃遠水不能救近火，港府要短時間內緩和社會因住房困局引發的民怨，需另闢蹊徑，盡快闢地建屋，故向林鄭建議在《施政報告》加入大刀闊斧方案，圈出幾幅郊野公園邊陲地，並進行全港性民調，由整體民意決定是否支持改用途建屋，「過半數人支持便去馬」，「不應因少數人反對而卻步」。

結果如何？林鄭新一份《施政報告》於上周出爐，對郊野公園邊陲用地隻字未提，答案呼之欲出。

梁振英年代 曾邀房協研郊野公園邊陲地帶建公屋可行性

翻查資料，前特首梁振英在2017年曾邀請房協，就大欖及水泉澳的郊野公園邊陲地帶進行發展公屋可行性研究。但及至2019年2月，當時政府以決定採納「土地供應專責小組」建議為理由，叫停房協研究。觀乎林鄭已表明未來十年《長策》覓地「達標」，究竟政府日後會否再考慮發展郊野公園邊陲地帶建屋？相信只有「一女子」才有最終答案。

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