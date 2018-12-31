【土地大辯論】發展郊野公園邊陲支持率低　環團：房協應擱置研究

土地供應專責小組今日（31日）向政府提交最終報告，當中提出8個優先處理的選項。 不過於諮詢期內充滿爭議性的發展郊野公園邊陲地帶，則未有被納入8個選項之一。報告中指出，雖然選項於電話調查中獲得過半數的受訪者支持，不過在問卷中有相當數目的意見反對，故未有將其納入「優先處理」的選項之一。 有環保團體稱，報告顯示主流民意反對發展，並認為房協應儘快擱置進行中的試點研究。

房協正就發展郊野公園邊陲，於兩個試點進行研究。（資料圖片）

應上屆政府邀請，現時房協正於大欖及水泉澳兩個試點，進行發展郊野公園邊陲地帶進行可行性研究，包括生態及技術硏究。兩個試點的面積均約為20公頃，位於大欖郊野公園及馬鞍山郊野公園的邊陲範圍。

小組主席黃遠輝認為政府應全速落實可行方案。（洪嘉徽攝)

根據土地小組提交的報告，於小組進行的電話調查中，分別有53%的受訪者支持發展郊野公園邊陲地帶的兩個試點，及48%受訪者支持發展郊野公園邊陲地帶其他地點。至於實題問卷調查中，有28%受訪者支持發展試點，而另外33%支持發展其他地點。

報告：「相當多的意見發展郊野邊陲」

質化分析後，報告指有「相當多的意見，反對發展郊野公園邊陲地帶」，而當中大部分來自環保團體發起的網上聯署運動，稱從公眾角度而言，不少意見認為郊野公園是香港人的「後花園」，提供免費及令人心曠神怡的休憩及康樂活動空間，故反對縮減郊野公園面積。此外，亦有意見擔心落實發展兩個試點，會成為一個壞先例，並認為補償機制不能解決郊野公園完整性受損的問題。

報告亦指，不少支持發展的意見來自基層團體，認為房屋用地嚴重短缺，不應排除利用少量邊陲地帶興建公營房屋的可能性。

報告內指，發展郊野公園邊陲或會引起發法律挑戰。（洪嘉徽攝）

普遍支持度低 未有足夠資料說服公眾

小組稱，於綜合意見後認為考慮發展郊野公園時，必須審慎平衡發展與保育的需要。即使最終決定進行發展，亦仍需符合一系列嚴謹的法定要求。報告又指，雖有過半數的受訪者於電話訪問中支持發展兩個試點，但由於在其他渠道的支持度較低。小組認為與公眾未能掌握發展邊陲地帶的資料有關，如郊野公園生態狀況的資料庫、享用價值較低的土地數量等，加上社會對不應發展郊野公園的原則「根深蒂固」，現時未有足夠資料可說服公眾。

另外，報告內亦指與其他中長期選項相比，發展郊野邊陲所需要處理的事項及門檻較多及繁複，加上有機會受到法律挑戰，故建議政府考慮此選項時，應有較「強而有力」的科學分析作支持，如參考房協的研究結果，並考慮設立的補償機制。

綠色和平項目主任朱江認為，房協應儘快擱置研究。（資料圖片／王潔恩攝）

綠色和平項目主任朱江稱，報告清晰顯示反對發展郊野邊陲為主流民意，認為房協無理由再繼續進行試點研究，並應儘快擱置。他又稱，若政府選擇繼續進行研究，或落實發展郊野邊陲，應清楚交代當中的理據，以回應民意。

香港地球之友指，對郊野公園未被納入優先處理選項感到恩惠，強調郊野公園孕育著豐富的生物多樣性，為本港野生動植物提供棲息地，根據《郊野公園條例》，郊野公園並無「核心」或「邊陲」之分，發展郊野公園邊陲等同發展郊野公園，對自然環境均造成破壞。