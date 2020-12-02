傳許智峯父母妻兒傍晚已離港　黨友紛撐　林卓廷：去留肝膽兩崑崙

已辭任立法會議員的民主黨許智峯現身丹麥機場，引來「尋求政治庇護」的揣測，他昨晚（1日）回覆傳媒查詢表示，11月30日（周一）啟程前往丹麥，行程屬公務採訪，將於本周五返港。事隔一晚，《香港01》接獲消息，指許智峯的父母、妻子及兩名幼年兒女於傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。 消息一出，政圈議論紛紛，許智峯的黨友陸續在Facebook有所表示，其中同樣有案在身的林卓廷留下一句「兄弟，去留肝膽兩崑崙」，顯示他對許的支持。

涂謹申則在Facebook貼上歌曲《夜機》的全首歌詞，當中提到「今天起的每晚，你要珍惜歲月，不必感嘆，情緣或會某日再返」。（資料圖片/羅君豪攝）

涂謹申則在Facebook貼上歌曲《夜機》的全首歌詞，當中提到「今天起的每晚，你要珍惜歲月，不必感嘆，情緣或會某日再返」，雖未有表明發帖原因，但已令人遐想聯翩。

全國政協副主席梁振英則在Facebook發帖說，「許智峯是否第13名瞞逃？」（資料圖片／李澤彤攝）

全國政協副主席梁振英則在Facebook發帖說：「許智峯是否第13名瞞逃？」他又指，「大家還記得我很多個月前説，兄弟爬山會變成田雞過河嗎？」