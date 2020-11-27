專訪｜許智峯撤出立法會　近月三度被捕　嘆太太壓力不為外人道

已辭去立法會議員職務的民主黨許智峯，今天（27日）正式交還立法會議員辦公室。他在撤出立會前接受訪問，指辭職後多了陪伴家人和落區的時間，未來一段日子將花時間沉澱過去數年的議會生涯和經歷，梳理思路後再覓路向。 談到家人，過去三個月三度被警方拘捕的許智峯說，面對三宗案件共九宗罪，即使離開立法會，也很難鬆一口氣，慨嘆家人需承受的壓力難為外人所道。他舉例說，近期雖多了機會與家人相處，但太太在睡夢中聽到電視傳來門鐘聲，亦會因此驚醒，生怕警方又上門拘捕丈夫。

對議辦職員感愧疚 憂寫推薦信成「死亡之吻」

許智峯表示，離開議會沒有太多不捨，對他而言議會只是死物，立法會是文鬥武鬥的戰場，清理辦公室只是清理「子彈殼」，最不捨得就是議員辦公室的戰友和同事。

他坦言對議員辦事處同事感到愧疚，指部分職員會轉到地區辦事處和民主黨總部工作，但有部分職員處於失業和待業狀態，慨嘆自己的議員人脈和身份，難以協助他們找工作，撰寫推薦信亦可能成「死亡之吻」。

許智峯說，立法會的經歷並不深刻，指自己不甘於在此制度內當花瓶，在街頭的經歷才讓他最感覺到自己是人民的代議士。

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太太聽到電視門鐘聲也驚醒

許智峯近月先後因去年「7.6」屯門遊行、今年「5.8」內會衝突和「臭水事件」被警方拘捕，身兼中西區區議員的許智峯表示，即使今天離開立法會，但背負這些罪名，也很難讓他鬆一口氣，形容自己如同一生背負著指控和罪名。

許智峯說，自己被捕讓家人承受很大壓力，「家人要承受嘅壓力難為外人所道」，指去年三個月三度被上門拘捕，太太在睡夢中聽到電視傳來門鐘聲，也會因此驚醒，生怕警方又上門拘捕丈夫。育有一仔一女的許智峯說，近期要安撫子女的心情，「（我」被捕上新聞，佢哋（子女）嘅同學就會問爸爸（許）係咪要坐監）」。

不排除再戰立會 民主派不應斷言放棄戰會陣線

許表示，未來一段日子會花時間沉澱過去數年的議會生涯和經歷，梳理思路，曾想過讀書進修，惟此刻有太多變數，不知何時判刑、入獄，難以規劃人生。

至於未來會否再參選，許智峯表示，不排除明年會再戰立法會選舉，但坦言「好難講（是否再參選）。他解釋在當前政治形勢下，來年會否有選舉仍屬未知之數，即使有選舉也未必容許民主派「入閘」參選。他續指，民主派是否再參選，需思考參與選舉的價值有多大，若在策略上、資源上對民主運動帶來好處，選舉也是其中一個選項，強調民主派不應斷言放棄戰會陣線。