01消息：許智峯父母妻兒傍晚乘飛機離港　查詢許未回覆

已辭任立法會議員的民主黨許智峯昨晚現身丹麥機場，引來「尋求政治庇護」的揣測，他回覆傳媒查詢表示，11月30日（周一）啟程前往丹麥，出席公務採訪行程，將於本周五返港，並已按規定，離港前72小時知會法院。 《香港01》今晚（2日）接獲消息指，許智峯的父母、妻子及兩名幼年兒女於傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。記者正嘗試聯絡許求證。

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目前仍為中西區區議員的許智峯，現時身負數項控罪，其中他與黨友林卓廷因去年7月「光復屯門公園」事件，被控妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪，控方上周曾以兩人不再是立法會議員為由，要求頒令兩人交出旅遊證件，但被區域法院首席法官拒絕，批准兩人繼續以原有條件保釋。

有網民昨晚在討論區轉貼丹麥國會議員Uffe Elbaek的Twitter帖文，為當地傳媒的一篇報道，從報道圖片可見，許智峯正身處丹麥機場。該報道稱許智峯已被列入「北京黑名單」，此行或會影響中丹關係。Uffe Elbaek則在帖文中歡迎許智峯訪丹麥，又表示會盡力保證他的安全。

許智峯身處丹麥的消息隨即引起外界揣測，傳媒紛紛向其查詢。許昨晚回應表示，是次訪問行程由11月30日至12月4日，有關行程談及氣候轉變，前往丹麥毋須隔離，回港後則需隔離14日。許智峯表示，於11月26日出庭時，控方曾提及其外訪的申請，最終法官指只要他出發前72小時通知法庭及警方即可。