612基金結餘只剩1,765萬　較8月大跌逾半　創成立以來新低

支援反修例運動中被捕及受傷人士的「6.12人道支援基金」成立超過一年，截至今年10月31日，總捐款達1.7億元，惟法律開支不斷上升下，開始「告急」。 根據基金發出的最新財務及工作簡報，基金自去年6月成立共接收捐款1億7千萬元，現時可動用結餘為1,765萬元，較8月底的3,600萬元大幅下跌近半，創基金去年 6 月成立以來新低，急需市民捐款支持。

基金信託人之一的大律師吳靄儀10月曾在報章撰文呼籲市民繼續捐款，「才能應付未來18個月的支出和維持財政穩健」。

直接支援人次約1.8萬

「6.12人道支援基金」最新財務簡報中顯示，截至10月30日，基金直接向申請人提供之人道支援總額為1億3,022萬元，批出項目資助966萬元，直接支援18,262人次，當中包括提供法律費用、借出保釋金、還押在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等。

基金信託人之一的大律師吳靄儀10月曾在報章撰文呼籲市民繼續捐款，「才能應付未來18個月的支出和維持財政穩健」。她又指，經信託人商議和策劃，決定推出兩項新資助計劃，包括撥1,500萬元推出「第二位大律師」資助計劃，她有助已與當事人建立互信的大律師繼續支援，同時有助年輕律師累積經驗。