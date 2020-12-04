通識科改革｜蔡若蓮批知識碎片化　公民黨：引導嚴謹批判思維思考

公民黨前立法會議員譚文豪聯同數名黨友今日（4日）在立法會外召開記者會，回應多個社會議題。教育局副局長蔡若蓮早前接受傳媒訪問時，批評通識科教材偏頗，令學生知識碎片化，黃大仙區議員、公民黨劉珈汶回應指，自己曾為通識科的考生，認為通識科的設計是為了打破以考試為主的教育制度，讓學生可以更嚴謹的思維思考不同議題，批評現時政府企圖將通識科改變為國民教育科，將政治審查帶入大學入學標準。

公民黨秘書長梁嘉善（右）指，教育局接受匿名投訴對教師極不公平，而且通識科的選材準則難以摸索，容易做成寒蟬效應，現時做法只做護投訴人，並舉例指，投訴警察課的投訴人都需要記錄名字及個人資料，現時情況極不理想。（陳綽嵐攝）

指刪去不利國家內容 是政治審查升大學標準

對於蔡若蓮批評通識令知識碎片化，劉珈汶表示不認同，並補充指作為2012年的文憑試考生，在通識科中亦考取不錯的成績，認為通識科是為了打破以考試為主的教育制度，學生透過閱讀不同報章的社評及報道，引導學生以更嚴謹的批判思維思考不同議題。她批評政府及建制派現時想將通識科轉化成國民教育，刪去部分對國家不利的內容，更要求學生到內地考察，將政治審查帶入大學的入學標準。

批匿名投訴極不公平：投訴警察都要記錄名字

教育局局長楊潤雄今早出席教育事務委員會時表示，當局已處理逾200宗對教帥的投訴，正總結經驗，研究可否加快處理程序及與學校更好地分工，並考慮在譴責信及取消教師註冊之間增加其他懲處方案。公民黨秘書長梁嘉善回應指，教育局接受匿名投訴對教師極不公平，而且通識科的選材準則難以摸索，容易做成寒蟬效應，現時做法只保護投訴人，並舉例指，投訴警察課的投訴人都需要記錄名字及個人資料，現時情況極不理想。