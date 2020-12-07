許智峯流亡被凍結銀行戶口　湯家驊︰相信與棄保潛逃無關

立法會前議員許智峯周四（3日）宣布流亡及離開香港，與家人在香港的5個銀行戶口涉款數百萬元，均被警方凍結。警方曾指出正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查。其後部分獲解凍。資深大律師湯家驊今早（7日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，棄保潛逃非刑事行為，不會引致凍結戶口。他相信凍結銀行戶口「完全同洗黑錢有關」，警方查洗黑錢案，除向法庭申請凍結外，可發信予相關銀行通知懷疑有黑錢戶口，銀行為免被指協助營運都會主動配合。他認為，即使是涉及國安法，亦是一貫調查方法。

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棄保潛逃非刑事行為 屬違反法庭程序由法庭處理

湯家驊指，棄保潛逃非刑事行為，不會由警方檢控，屬違反法庭程序由法庭處理，相信賬戶被凍結與棄保潛逃完全無關，而許智峯現時被起訴的各項罪行，都不涉及需要凍結戶口。湯家驊指，洗黑錢是指透過犯罪所得錢財，如經非法活動、欺詐手法，存放在個人或其家人賬戶。即使是涉及國安法，懷疑接收外來政治錢目的推翻香港政權，條文亦是列明警方可以引用一貫所有權力調查洗黑錢，做法一樣包括須向法庭申請命令，「唔需硬將國安法拉上，個人相信完全同洗黑錢有關。」

香港「絕大部分個案裡面依法辦事」 但不排除有疏忽

湯家驊表示，警方調查洗黑錢戶口有兩途徑，包括向法庭申請凍結，惟門檻較高；及向相關銀行發信通知戶口懷疑有黑錢。而該信「無任何法律效力」，不過本港銀行向來謹慎都會凍結相關戶口，因一旦涉及協助營運都有機會有法律責任，警方調查後可指示解凍所有款項，或只解凍部分不相關款項。湯家驊指，事主亦可以委託律師入稟法庭解凍，由法庭裁判是否繼續凍結。湯家驊認為，香港「絕大部分個案裡面依法辦事」，但不排除有疏忽個案，他曾處理個案被凍結銀行戶口近年，始因證據不足解凍。他批評有人藉事件扭曲及攻擊本港司法制度。

湯家驊在港台節目《千禧年代》表示，一般情況下戶口被凍結與「洗黑錢」有關，即透過非法行為取得金錢。湯家驊指，若警方懷疑有人「洗黑錢」，會寫信通知銀行，再由銀行進行凍結戶口工作，如戶主對戶口被凍結有異議，可向法庭申請解凍令。

對於許智峯戶口被凍結，湯家驊稱從報章得知許眾籌數百萬，認為警方或懷疑其眾籌手法涉及欺詐，將有關情況告知銀行，銀行因安全之計把許及其家人戶口凍結。他相信警方或掌握更多證據後，懷疑金額只涉85萬，故即時解凍其他存款。湯家驊強調，香港是法治之區，警方大部分都是秉公辦理，不如外界抹黑和誣衊。