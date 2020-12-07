陳茂波拒評許智峯被凍結户口：金融體系穩如泰山　監管機構會跟進

民主黨前立法會議員許智峯上周在Facebook宣布流亡，並與其家人已抵達英國倫敦安頓。許智峯前日（5日）透露，他及其家人的銀行戶口遭凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，更指存款是他的畢生儲蓄。但他昨（6日）發現其家人之匯豐銀行戶口突然被全部解凍，他的戶口亦獲部分解凍。 在立法會財經事務委員會上，熱血公民鄭松泰質疑，執法部門在未有法律基礎下凍結許智峯及家人戶口，是「擺銀行上枱」，有損本港金融制度穩健。財政司司長陳茂波反駁指，有關指控是臆測，強調香港金融中心地位、銀行及金融體系穩如泰山，但他不會評論個別個案，相信有關監管機構會了解事件。

鄭松泰在會上表示，警方雖有權力就洗黑錢、犯毒等案件取得暫時的銀行户口凍結令，但仍需經過原訟法庭申請，他質疑有人在欠缺司法基礎下，下達凍結户口命令後才發現出錯，質疑政府「擺銀行上枱」。

陳茂波回應時多次重申不會評論個別個案，強調香港金融中心地位、銀行及金融體系在經過去年連串暴力事件、新冠肺炎疫情及美國對港制裁等十多個月挑戰後，依然穩如泰山。

金融界議員陳振英亦表示，除非有法律依據，以及有線索顯示涉事者的家人帳戶有異常，否則銀行不會凍結銀行存款，做法亦非「株連九族」。

陳茂波認為，樓市目前仍然堅挺，樓價仍遠高於市民可負擔的水平，目前不存在放寬樓市「辣招」的空間。（資料圖片）

住宅不「撤辣」 陳茂波：樓市仍堅挺

在住宅物業「撤辣」問題上，陳茂波表示，雖然本港樓市曾受第三波疫情打擊而回軟，但樓價在6至10月只下跌約1%，10月樓價亦無太大變動，而且隨著其後疫情緩和，7至11月的月均交投量逾5千宗，超越上半年的4,500宗。

陳茂波說，市場需求及低息環境令樓價維持高企，即使本港已經歷5個季度的負增長，但樓價跌幅仍不足3%，更比2010年推出樓市需求管理措施前累積升逾1倍。他認為，樓市目前仍然堅挺，樓價仍遠高於市民可負擔的水平，目前不存在放寬樓市「辣招」的空間。

陳茂波在開場發言時表示，今年政府已經推出涉及3千億元的紓困措施，佔GDP約11%，預計今年財政赤字將由原先預期的1,391億元上升至逾3千億元的歷史新高，財政儲備將降至約8千億元，相當於政府約13至14個月開支，接近2003年沙士時的水平。陳茂波說，政府開支將進入整固期，在未來新增開支時，需顧及政府的長遠財政負擔能力，令整體開支增長要與收入增長相符，以符合《基本法》的要求。

政府無意再推第三輪保就業計劃

自由黨邵家輝關注，在第二輪保就業計劃完結後，有機會出現企業倒閉潮，關注政府會否考慮再推出第三輪保就業計劃。陳茂波回應說，政府現階段傾向針對性支援受疫情重創的行業，暫時無意再推保就業計劃。

實政圓桌田北辰認為，長者兩元乘車優惠對政府而言長遠會構成負擔，認為政府應想辦法解決有關問題。他又促請政府應考慮全民派錢，及開徵新稅種，例如奢侈品稅，長遠增加政府收入。

經民聯林健鋒表示，企業現時正處於水深火熱期間，又舉例說很多小企業收入都靠「食滙豐銀行息」，他希望政府呼籲滙豐銀行派息，並設立失業轉營支援基金，幫助企業渡過難關。