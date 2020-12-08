政壇諸事町．多圖｜渾水電視節目讚葉劉美腿　背後原因是為慈善？

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀保養向來得宜，更不時在Facebook上載行山相片，與網友分享保養之道。她今日與財經專欄作家渾水出席港台節目《視點31》時，更獲對方稱讚「對腳靚」，但原來渾水的背後原因是為了1萬元？

節目甫開始，渾水表示為了令節目氣氛變得輕鬆一點，主動向葉劉送上一束小菊花，並指有朋友向他指，若他公開在鏡頭前對葉劉說一句「我覺得你對腳真係好靚」，就承諾捐出港幣1萬元到指定的慈善或傳媒機構。

葉劉隨後表示感謝，她及後在Facebook指，感謝渾水送她一紥小花，她亦以《財富》雜誌回禮。葉劉又說，港台節目主題是「香港是我家」，提到她自1975年加入政府，至今從政，「香港當然是我的家」。然而更重要的是，香港更是年輕人的家，年輕人的未來、香港的未來，要靠他們雙手創，「就好像我送給渾水的《財富》雜誌，說不定未來有他的專訪呢」。她更呼籲捐錢的人士一定要遵守諾言。

翻查資料，原來是網上作家葉朗程日前在Facebook發帖說，「如果渾水明晚可以在鏡頭前對葉太說一句『我覺得你對腳真係好靚』，我承諾捐出港幣1萬元到渾水指定的慈善或傳媒機構。」

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