專訪｜葉劉細談與丈夫戀愛崎路　憶結婚如推23條：有人想拖散我哋

談起葉劉淑儀這名字，大家可能會想起在政壇打滾多年、少有兼具豐富行政立法經驗的女漢子，又或是2003年時推23條立法，形象深入民心的「掃把頭」，卻沒太多人知道她過去的感情事。 生肖屬虎的葉劉，個性一向強悍，鏡頭前後總是「戰鬥狀態」，她日前接受《香港01》專訪時，罕有地談及戀愛情史。30歲才經歷初戀的她，一生只拍過一次拖，就是已故丈夫葉文浩，即使對方去世多年，葉劉仍不感孤單，更沒有傳出任何緋聞，「我個人真係無乜桃花運，唔知點解，可能因為我趕客啦」。 但在訪問中，當憶起與丈夫在1981年的婚事，葉劉仍思潮起伏心中有氣，坦言對男方家人向法庭申請禁制令阻兩人結婚感不平，暗示有人在背後搞局，「我老爺當時已近癱瘓，究竟點解一定要阻我呢？」又指丈夫的幾個胞妹一心想拆散這樁婚事：「嗰陣（2003年）我就諗起我結婚呢個案例，你鬧我（23條）冇諮詢，但我做足3個月諮詢後，又要求白紙草案，其實咪就係想拖散我，佢哋就係想拖到我結唔到婚，讓我丈夫早點歸天」。

葉劉淑儀接受《香港01》專訪，罕有地談及感情事。30歲才經歷初戀的她，一生只拍過一次拖，就是已故丈夫葉文浩。兩人1989年誕下女兒葉榮欣。

在港英時代已加入政府成為「天子門生」，一直到回歸後馳騁官場近三十載，體味過人生種種冷暖起跌，葉劉淑儀在2008年曾撰寫人生首本回憶錄《四個葬禮及一個婚禮》，以文字記錄了喪夫、喪父、喪母、喪弟的四個葬禮，以及她與亡夫葉文浩的婚姻。但在鏡頭前，她向來少談家事，今趟訪問可算是難得的敞開心房：「90年代自己第一個打擊是92年母親去世，因為我家兄弟姊妹少，一個人要從飛鵝山（婚後居所）與港島間走來走去照顧她，及後95年得知丈夫肝臟出事，至97年他身體更突然轉差」。喪夫之痛，始終是這位女強人一生中最沉重的一章。

葉劉說，在97年的復活節曾與丈夫到北京旅遊，過了美好的時光，但回歸後對方身體突然轉差，當時她正任職入境處處長，在丈夫臨終前，請了兩個月假照顧對方，兩人最終只走過不足廿年愛情路。

葉劉在30歲時經家中工人萍姐介紹下，邂逅初戀情人葉文浩，雙方一見鍾情，她形容對方夠成熟穩重，「我媽形容佢係全身貼滿郵票一圈，都會寄番返嚟嘅人」，兩人一年後決定成婚。（高仲明攝）

雖然葉劉在政圈中「百足咁多爪」，但感情路上卻十分專一，丈夫是她人生中的「唯一」。這位家道中落富千金在30歲時經家中工人萍姐介紹下，邂逅了初戀情人葉文浩，雙方一見鍾情。事隔四十春秋，她向記者表示喜歡葉文浩夠成熟穩重，「我媽形容佢，就算全身貼滿郵票一圈，都會寄番返嚟嘅人」。兩人相戀一年後決定成婚，但這門婚事卻波折重重。

葉、劉在1981年12月結婚時，遭葉文浩的幾個妹妹大力反對，姑仔葉文心曾解釋，因葉母同年五月病逝，未下葬就辦喜事不是太好，但葉劉卻堅持要擺酒。最終葉、劉兩人以個人名義發帖，婚禮當日葉家眾人均缺席。

「結婚要擺酒好正常，反而你應該好奇，點解個仔40幾歲結婚，你都要反對？我當時是31歲公務員，正經人家，身家清白，點解老爺80歲要反對呢？但他當時已經身體癱瘓，咁背後是否有陰謀？如果係有陰謀，點解我要驚？」

在2003年力推《基本法》23條立法期間，葉劉覺得自己找到了答案，「我之後處理23條嗰陣，就諗起我結婚呢個案例，當時你鬧我（23條）無諮詢，唔洗阿爺（中央政府）叫，我主動做足三個月諮詢，但又有人要求用白紙草案，咪即係想拖散我囉」。

「佢哋（葉家姐妹）就係想拖到我結唔到婚，讓我先生早點歸天，因為當時他身體已不太好，又無人照顧，無女朋友，朋友都叫佢做『飛鵝山一怪』。」

葉劉又說，有人壓根兒不想葉文浩有後，「如果佢結婚會有子嗣，就會分多份身家。」

最終老爺葉正平逝世時，所遺下的3千多萬家產全部分給3名女兒，2名兒子不獲分毫，家人及後就遺囑對簿公堂，葉家3名女兒勝訴。葉文浩在97年去世的訃聞中，只有妻女等名字，姊妹名字不見影。葉劉在丈夫逝世後，為免再添麻煩，亦隨即與女兒搬離飛鵝山大宅，轉居半山寶雲道至今。

丈夫去世多年，回想自己的感情路，葉劉說，自己人生已經很豐富，「一個人冇可能樣樣都有，我不貪心，已經很感恩自己的所有」。（高仲明攝）

感恩自己所有 「命中注定無乜桃花運」

丈夫去世多年，葉劉近年有否遇上過第二個心儀的男人？「又真係無喎，我真係無乜桃花運，呢樣命中注定，有啲人好多桃花運，劉慧卿都好多人追，結過兩次婚，但係我無人追，唔知點解，可能命中注定無乜桃花喇，呢啲冇得強求」。

那麼，回想自己的感情路，又有否覺得惋惜？「我已經好過很多人，比起政府的舊同事，很多都是才貌雙全，但到現在都是單身，我覺得自己人生已經很豐富，一個人冇可能樣樣都有，我不貪心，已經很感恩自己的所有」。也許正如她在訪問中提及，丈夫是她生命中的「唯一」，「葉劉淑儀」這四字，本身已給了大家最好的答案。