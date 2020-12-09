立法會研Zoom開會　不執行議規、無特權法保護　梁君彥：反應不俗

香港第四波疫情持續爆發，立法會秘書處正研究多項應變措施，包括部分委員會改用Zoom視像開會。立法會今早（9日）為議員安排一場簡報會，簡介用Zoom開會的注意事項等。 熱血公民鄭松泰在facebook上載試用Zoom視像會議的相片，他引述立法會秘書長表示，現階段只會在「非正式會議」使用，因考慮到立法效力、議事規則、特權法等問題，正式會議暫不採用，但法律顧問會繼續研究。 鄭松泰強調，即使技術可行亦不會參與，因為這是「法理」及「體統」的問題。「如果立法機關可以網上投票/網上審議，那麼婚禮/祭祀/紅事/白事可以以電子方式完成嗎？」

鄭松泰提及，曾向秘書長查詢，若不露面或Zoom期間有其他人出現畫面，委員會主席可否趕其離場，他引秘書長回覆指，因不是非正式會議，故主席不會執行《議事規則》。另他提及，現時傳譯等問題仍未解決，又指由於有關線上會議屬非正式會議，不會計算出席率問題。

梁君彥：ZOOM開會技術成熟 議員反應不俗

梁君彥在簡報會後表示，部分事務委員會就《施政報告》舉行的政策簡介會延期，若議員同意初步可計劃在這類非正式會議採用ZOOM開會。他認為用ZOOM開會的技術發展成熟，不少議員反應不俗。

梁君彥表示，部分事務委員會就《施政報告》舉行的政策簡介會延期，若議員同意初步可計劃在這類非正式會議採用ZOOM開會。（資料圖片/梁鵬威攝）

梁君彥又指，由於網上會議是不正式，故不受《議事規則》規則，議員發言不受《特權法》保障，但他相信議員正常開會，不需要就《特權法》保障，強調法律顧問會繼續研究，逐步推行網上開會。

民建聯議員、衛生事務委員會主席葛珮帆表示，計劃下周三早上召開特別會議，討論防疫措施及疫苗問題，若疫情進一步嚴峻，不排除會用Zoom開會。葛珮帆又指，因網上開會未能讓議員投票，會提醒議員不要提出何動議。