明日大嶼｜5.5億元前期撥款料明通過　梁美芬倡立法會設小組監察

立法會財委會明日（4日）繼續審議5.5億元的明日大嶼前期研究撥款，經民聯立法會議員梁美芬今日召開記者會，建議立法會成立專責小組監察工程，她亦會聯同工程師、律師等民間力量，組成「明日大嶼工程監察組」。 梁美芬預料，明日的財會將通過研究撥款，自言在大方向上支持「明日大嶼」，但認為需要在前期階段就開展監察工作，確保研究範圍充分及表達到公眾意見。她形容，「明日大嶼」是香港的「夢工程」，要解決市民的房屋需求，短中長期規劃就必需同時進行、互不排斥。

梁美芬聯同「明日大嶼工程監察組」成員召開記者會，她指政府應量入為出，制定好預算及確保賣地等收入，方能應付龐大支出。對於政府預期1000公頃新增土地，會增加15至26萬個房屋單位，當中7成為公屋，梁美芬認為當局不應「講得咁死」，對不同方案要持開放態度，如參考上海浦東發展商業區等。

梁美芬又指，政府過往的工程合約「不太聰明」，如與迪士尼的合約容許60公頃用作第二期發展的土地，繼續丟空10年，限制周邊發展。大律師丁煌亦提到，紅磡站工程問題上，政府向承建商取內部文件要大費周章，認為起草「明日大嶼」的基建合約時，應考慮到上述各種情況。

前九龍城區議員、工程師張仁康表示，「明日大嶼」是本地史無前例的「超級工程」，有需要在研究階段開始監察，建議立法會成立小組定期聆聽研究進度及提供意見。他憶述沙中線進行工程時，區議會亦有成立工作小組，監察工程進度、對環境的影響、跟進土地沉降等問題，政府部門亦需向小組匯報；故據自己的經驗，認為由研究階段監察，發現問題時要改動亦較易。