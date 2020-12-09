立法會通過626億元追加撥款　包括警隊OT錢　建制舉手通過

立法會今日三讀通過2019至20年度涉及626億元的追加撥款，包括向警務處撥款逾30億元，在民主派總辭下，有關撥款在半小時內以 35 票贊成、1 票反對、1 票棄權通過。審議過程中，二讀辯論只有兩位議員發言，三讀辯論沒有議員發言；全體委員會階段則在沒有記名表決下，直接由在席議員舉手通過。

鄭松泰反對草案

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓發言時表示，追加撥款只為符合法律及會計需要，相關款項早已獲立法會批准，並非新增開支，又提到今次追加撥款金額較大，比較去年的367億元增加7成，因為當中有近300億元涉及首兩輪防疫抗疫基金開支。

熱血公民鄭松泰表明反對草案，他批評很多市民因為政府的防疫不力，導致失業、開工不足，政府於首兩輪抗疫基金用得「不夠聰明」，令最有需要的行業一直被忽視。

財經事務及庫務局局長許正宇。（李澤彤攝）

譚文豪場外點評：議事堂變「善堂」



財經事務及庫務局局長許正宇發言時說，政府因應疫情投放了大量資源，受惠情況有目共睹，政府會繼續聆聽社會對新一份《財政預算案》的意見。

公民黨前立法會議員譚文豪在Facebook指，警隊30億元開支包括加薪及超時工作費用，批評建制派投票時無記名表決，「舉個手即時特快批核」，議事堂如同「善堂」。