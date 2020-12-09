立會通過委賀知義為終院非常任法官　何君堯：南非法官不比英國差

特首林鄭月娥於10月接納司法人員推薦委員會的建議，任命英國最高法院副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）為終審法院非常任法官，立法會大會今（9日）討論並通過有關任命。 政務司司長張建宗讚揚賀知義是地位崇高、聲譽卓著的法官，他的任命將對終院有巨大貢獻，賀知義任命將於明年1月生效，任期3年，海外非常任法官屆時將增至14人。 何君堯發言時質疑，為何政府只在個別國家當中選擇法官，認為應該在所有普通法適用地區廣納人才，舉例指來自南非、汶萊的法官能力，亦未必較英國或澳洲的法官遜色，故不會支持或反對有關任命。

張建宗讚揚賀知義是地位崇高、聲譽卓著的法官。（李澤彤攝）

張建宗在會上強調，法官判案是以法律為依歸，任何人不應對法官施壓或作出人身攻擊，針對司法人員和他們家屬的違法行為，亦是不能接受和縱容。對於社會上建議設立量刑委員會，張建宗引述司法機構指，現時處理投訴機制是維護司法獨立原則的重要一環，應由法院獨立行使量刑的權力。

張建宗又回應何君堯的建議，指新加坡和馬來西亞的法律制度與香港差距較大，但若有適當人選，政府都會作考慮。

資深司法任命建議小組委員會主席、經民聯梁美芬認為，委任其他法系的法官是「用其所長、避其所短」，容許有才能法官參與本港審訊，她又希望英國政客不要再「抽政治水」，對別人法律體制說三道四。

資深司法任命建議小組委員會主席、經民聯梁美芬認為，委任其他法系的法官是「用其所長、避其所短」。（李澤彤攝）

謝偉俊倡國安和同性婚姻案不應由海外法官審訊

謝偉俊發言時指，終審法院進行審訊時並非一定需要海外法官，認為案件在上訴至終院時，判案時不只根據法律和證據，法官的個人價值觀往往也會有影響，他認為一個案例足以影響整個社會，形容是「司法獨裁」。謝偉俊認為，如果案件是涉及國家安全和同性婚姻，就不應由海外法官審訊，強調法庭要配合華人社會傳統，不應抄襲外國的價值觀。

自由黨鍾國斌指，社會不同政治陣營對法庭判辭都有不滿，反映香港具司法獨立。他批評英國外相藍韜文早前表示將考慮停止派遣法官來港，對香港是百害而無一利，認為律政司司長鄭若驊應多向海外游說。

何君堯（資料圖片）

民建聯周浩鼎希望賀知義的委任生效後，令外國難以再藉機抹黑香港司法機構，他又建議應參考外國做法設立量刑委員會，並汲取外國處理法官行為操守投訴的經驗，設立專門及獨立機構，讓市民有機制可作投訴。

由於在會上表決時未有議員要求記名表決，相關的決議案最後以舉手形式通過，賀知義任命將於明年1月生效，任期為3年。