李偲嫣兒子打繼父被判守行為　李：點都係一家人　唔會改變

「正義聯盟」主席李偲嫣的26歲兒子早前與繼父謝鋮浚發生爭執，兒子涉嫌拳打腳踢對方，令謝面骨骨折、多處瘀傷紅腫，被控一項傷人罪，今日（4日）於屯門裁判法院再次提堂，李偲嫣未有到庭旁聽。控方表示，律政司考慮被告與事主的背景，欲以簽保守行為方式處理並撤回控罪，裁判官聞言一度表示「受害人傷勢都唔輕喎」，其子最終獲准以2000元簽保守行為18個月。 李偲嫣接受《香港01》查詢，表示不出庭、不追究是作為父母的個人選擇，反映出最大的愛及關心，亦證明他們為兒子作出了很大的努力，希望兒子知錯能改。對於判決，李偲嫣認為合理，又指兒子目前最需要的是情緒治療，會安排他見醫生並與他多作溝通。

李偲嫣一家三口。（李偲嫣提供）

李偲嫣兒子當日被捕後一直還押至今，李偲嫣夫婦亦一直未有見過兒子，「案件進行中我先生唔方便見，我自己就受傷，身體狀況唔容許」，擔心兒子在牢中會不適應。但她相信，兒子經過此事會有檢討，自己生日時亦有寄信送上手畫卡，「點都係一家人，唔會改變」。

李偲嫣指，一家三口的關係其實不錯，丈夫謝鋮浚原本與兒子不甚接觸，自5、６月起多了見面，謝鋮浚更幫兒子研究選讀什麼科目進修。李偲嫣又稱讚「鋮浚哥」，經此一事表現出偉大的繼父愛，亦證明他們為兒子作出了很大的努力。

事發當日，李偲嫣一家三口宵夜後駕車回家，兒子則坐順風車出九龍見朋友，期間與朋友通電時情緒衝動，李偲嫣出口勸阻，其後兒子與謝鋮浚口角，繼而動武。謝鋮浚面骨骨折，全身多處腫痛瘀傷，李偲嫣則腳踝骨折。李強調，絕非如其他媒體所指的涉及金錢，兒子自眼部受傷、視力受損後便陷入情緒谷底，「心靈上、肉體上都好痛苦」，希望外界不要再胡亂揣測施加壓力。