李偲嫣情路崎嶇曾失婚　18年改嫁鋮浚哥　「繼兒動武」後感情未變

「正義聯盟」發寺人李偲嫣今日（16日）突離世，終年56歲，據悉她對新冠肺炎病毒呈初步陽性。 李偲嫣除是著名「藍營」支持者，她與香港專業進修學校前副總監謝鋮浚的戀情，亦轟動一時。二人在2017年墮入愛河，翌年拉埋天窗，成為熱話。李偲嫣曾接受《香港01》專訪，透露與「鋮浚哥」最初是因討論教育議題而相識，對方更形容自己眼中的李偲嫣並非如外界般火爆潑辣，而是溫柔聰明。 不過，李偲嫣的26歲兒子經過數年後，似乎仍然未能接受繼父的出現。今年6月，李偲嫣一家三口於車上爭執，繼而在八鄉街頭下車大打出手，她的兒子持腳架打傷謝鋮浚的眼、口及手，李偲嫣制止時亦腳部意外受傷，夫婦事後送院治理。兒子其後被判簽保守行為18個月，李偲嫣當時慨嘆已為兒子作出很大努力，強調「點都係一家人，唔會改變」。

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李偲嫣曾稱下嫁「鋮浚哥」是天上禮物

李偲嫣早年曾失婚，獨力撫養兒子，並於2018年再次「封盤」，嫁予香港專業進修學校總監（國際教育）謝鋮浚，二人婚後一直甜蜜。



「偲嫣bb」及「鋮浚哥」曾一同接受《香港01》專訪，誘露相識經過，「鋮浚哥」當時稱自己對政治新聞不敏感，2015年認識偲嫣時，不知道對方如此出名，熟絡之後才從傳媒報道中了解。在外界眼中，李偲嫣形象火爆潑辣，經常有出位之舉，被問到有人質疑其品味，「鋮浚哥」就維護妻子，形容對方是一個好溫柔的女人，而且聰明、反應快。

在李偲嫣眼中，「鋮浚哥」的出現是一個奇跡，她曾一度以為自己不會再婚，「唔會撞到一個勇敢嘅人，佢要同時背負我受嘅傷害同攻擊」，她視謝鋮浚為上天給自己的禮物，形成對方有很大的胸襟及勇氣。

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繼子與夫關係差 曾爆打鬥須簽保守行為



不過，婚後謝鋮浚除了要面對外界的壓力，作為繼父，亦要努力融入「由二變三」的家庭。李偲嫣與前夫所生的兒子劉仲朗因一次與朋友爭執，眼部受傷而令視力受損，陷入情緒谷底，經常容易情緒激動。一家三口6月時在車上爆發罵戰，並在街頭動武，「鋮浚哥」面骨及眼骨爆裂，腦部受傷；李偲嫣亦腳踝骨折，需要做手術。



劉仲朗被控一項傷人罪，控方之後以簽保守行為方式處理並撤回控罪，被告獲准以2000元簽保守行為18個月。

李偲嫣接受《香港01》訪問時表示，兒子認為自己與「鋮浚哥」再婚，是被搶了母愛，但事實上謝鋮浚很努力與兒子建立關係，更稱「下次就算打死我，也要教好佢」，經此一事表現出偉大的繼父愛，亦證明他們為兒子付出很大努力。

▼李偲嫣腳踝骨折留院圖片▼