李偲嫣離世｜藍營「奇女子」政途波折　一手創正義聯盟反被除黨籍

《香港01》向可靠消息證實，李偲嫣今日由救護車送院後不治，享年56歲。 言論惹火、作風出位的李偲嫣被網民戲稱為「偲嫣BB」，自2010年起在本地嶄露頭角，初期以「家長」身份高調發表親建制言論，其後更成立「撐警大聯盟」，主動「狙擊」反對派。

2012年國民教育科惹起爭議，李偲嫣以「家長」身份，在不同場合發言，稱不擔心會出現「洗腦」，支持國民教育獨立成科。

翌年，李又發起多次街頭運動，抗議老師林慧思「爆粗」，聲言要將「粗鄙文化離開校園」。李偲嫣在活動中直斥林慧思「情緒失控」，「教壞晒全香港」，令在場人士哄動，以粗口「回敬」。

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2014年6月，李偲嫣在政府總部展開「無限期絕食」，反對佔領中環，當時更留下逾千字「絕筆」，稱過去的「沉默和啞忍」，令社會陷入「魔鬼的玩弄之中」。李偲嫣曾批評反國教學生絕食「激進」，兩年後自己卻以同樣手法「抗爭」，被批評「自打嘴巴」。網民對李偲嫣絕食非常關注，李終在4日後身體不適送院，完成絕食。

同年7月，李偲嫣正式宣布成立「撐警大聯盟」，支持警察「嚴正執法」，「守護香港」。「撐警大聯盟」成立後，曾發起簽名運動支持警察執法，又倡議就「辱警罪」立法。

而「正義聯盟」於2015年8月8日正式建黨，經過內部選舉，由當時召集人李偲嫣擔任黨主席，她揚言「要為香港人民服務」，又希望建黨後能進一步議政、參政及監察政府。

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2016年正義聯盟副主席蔡克健宣布，李偲嫣虧空公款，涉及22萬元，未有將款項存入正義聯盟戶口，因此即日罷免李偲嫣正義聯盟黨主席一職及開除其黨籍。今日20名苦主出席記者會，指李偲嫣「唔還錢」，總共涉及近100萬元，當中包括22萬元捐款。而部份人以個人名義借錢予李偲嫣，涉及80萬元，苦主需要到小額錢債審裁處處理方能取回部分款項。

而被指虧空公款而開除黨籍的李偲嫣，回應時批評有人有預謀侵吞「正義聯盟黨」。李偲嫣強調該黨由她建立，兩名副主席由她臨時委任，故無權罷免自己。李已揚言明天開記者會，並將出示證據，證明外部勢力有意抹黑她。

翻查公司註冊處，李偲嫣曾為6間公司董事，除正義聯盟外，還包括香港家長聯會有限公司、油尖旺區家長教師會聯會、匯傳媒有限公司、香港新力量網絡傳播有限公司、拍信廣告製作有限公司等。她早年未改名前，名為李艷青，英文名為Lettie，曾任5間公司的董事，但公司均已解散。