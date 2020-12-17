工聯會調查：八成人不滿政府抗疫表現　再倡失業津貼、全民強檢

香港第四波疫情持續，工聯會今（17日）公布市民最新就業情況、政府抗疫表現的問卷調查結果。調查顯示，八成受訪者不滿政府抗疫表現，另有近八成人工作受影響，包括被裁員、減薪或放無薪假。過去一年，有七成人失業，其中兩成人失業半年或以上。工聯會成員、勞顧會勞方代表鄧家彪表示，失業比率上升，或與12月起政府「保就業」計劃完結有關。 工聯會建議，即時向受疫情影響的失業、停工及被減薪人士提供上限9000元、為期六個月的失業或停工現金津貼；向疫情重災區行業，如飲食、零售、美容及按摩業等，發放一次性10,000元的現金補貼。

工聯會建議，應即時向受疫情影響的失業、停工及被減薪人士提供上限9000元、為期六個月的失業或停工現金津貼。（羅家晴攝）

調查在本月2日至14日進行，共訪問2177名市民，結果顯示近八成人不滿政府抗疫表現，其中37%受訪者表示非常不滿意、42%人不滿意，只有不足20%受訪者滿意。

同時，近八成人表示工作受影響，其中被裁員的佔14%、停工或放無薪假的佔30%、減薪的有16%，有17%轉做其他較低收入工作。對於未來三個月有否信心找到全職工作，六成受訪者表示沒冑信心，其中24%受訪者毫無信心，無信心的有36%，只有8%受訪者有信心。

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倡推警示三級制 強制使用「安心出行」

工聯會建議，應盡快推行全民檢測，在短時間內找出潛藏患者，以達至「清零」目標，期間可參考新加坡、英國等地推禁足令。對於政府早前表示，有關安排會影響香港正常運作及市民生活，現時應針對有風險人士進行強制檢測，工聯會立法會議員陸頌雄指，不少國家都成功以禁足令配合強制全民檢測，同時以區議會投票為例，一日都可有二、三百萬人排隊投票，認為兩、三日已經可完成檢測，「係咪真係做唔到，定係無決心呢？」他認為若特區政府想做，中央一定會全力協助。

陸頌雄又稱，政府應參考英國、韓國、新加坡等國家，制定三級的防疫警報機制，分為黃色、橙色、紅色警報，因不同級級別制定不同程度社交距離。同時建議政府要優化安心出行應用程式，強制市民使用。

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