許智峯滙豐網上銀行信用卡資料突然消失被停用　質疑為政治報復

前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港。許智峯日前接受前立法會議員朱凱廸網台節目「WHAT'S UP IN HONG KONG?」訪問，表示家人與自己的網上銀行的信用卡資料近日突然消失，無法用信用卡進行交易，質疑是政治報復，批評當局以涉嫌洗黑錢的罪名指控他，說法荒謬，是「人格謀殺」。 許智峯回覆《香港01》查詢時表示，該張信用卡的發卡銀行為滙豐銀行。

（資料圖片／梁鵬威攝）

許智峯及家人的銀行帳戶早前被凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，涉款約數百萬元。現時以網上銀行查閱信用卡資料時，帳戶突然消失，又形容情況與早前被凍結不同，整個帳戶完全消失了，質疑是香港當局的政治報復。

指數月前討論外訪時 未有流亡想法

許補充指，數月前與丹麥政界人士討論外訪事宜時尚未有流亡的想法，惟考慮到自己失去議席，之後還能擔當甚麼角色，認為到外國或會更有所作為，特別是《港區國安法》實施後，議會和街頭戰線已難以繼續，而區議員的身份亦難以為港人抗爭及發聲，擔心最終會成為沉默的一群，加上考慮到家人安全，故選擇流亡外地為港人發聲。

許智峯在訪問中表示現時身處英國，但當地進入封城狀態，未能進行太多會面，但國際及本地媒體均對許的狀況表示關注，現時已接受多間海外傳媒訪問，並於網上與多名政治人物見面，未來一兩個星期會在社交媒體交代更多計劃。

家人正適應環境 感安心因不擔心被跟蹤

許智峯表示，家人的情況良好，正在適應當地環境，即使適應需時，但至少比在香港感到自在及安心，至少不用擔心有警察拍門或被不知名人士跟蹤，聽到家人在港時因為自己而受困擾，例如被跟蹤、被學校的同學、老師追問，感到十分痛心。