民政局停發許智峯區議員薪津　許批「政治打壓凌駕法律及程序」

前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港。民政事務局今（16日）發聲明表示，許智峯於12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，在考慮有關因素後，局方認為有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額。民政局又指，對許智峯的不負責任行為深表遺憾。 許智峯晚上在facebook表示，政權是「政治打壓凌駕法律及程序」，批評民政局停發酬津是完全沒法律基礎，亦繞過區議會的既定程序，做法破壞政府的行政秩序，進一步顯示政權「氣急敗壞，進退失據」。

+ 5 + 5 + 5

許智峯又指，自他離港後，用以接收區議員酬津的匯豐銀行戶口至今被凍結，故未有收取分毫酬津，形容政權停止發放其酬津聲明屬政治表態，多此一舉。

他強調，當議員仍然在任，局方停發放酬津會嚴重影響議員辦事處服務市民，對於政府不顧市民利益的做法感遺憾。

許指離港後議辦未停止運作 將與同事商討工作安排

許智峯強調，他離港後辦事處從未停止運作，至今仍開放繼續服務市民。他感謝議辦同事緊守崗位，服務市民為先，對於酬津安排有變，他會再與同事商討工作安排，確保員工應有的合法權利及補償。

民政局今早發聲明表示，民政事務署制定《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，為區議員提供明確的守則，所有區議員均須遵從《指引》，以確保公帑得以善用。區議員使用公帑時，亦須遵守公開、公平和問責的原則。所有申領的開支償還款額必須用以支付執行區議會職務。