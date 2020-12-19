12港人潛逃｜蓬佩奧稱只為逃離暴政　港府斥罔顧事實表強烈不滿

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（19日）在Twitter發文，稱中國應立即釋放涉偷越邊境的12名香港人。他指這12人干犯的所謂「罪行」只是逃離暴政，又批評中國共產黨將香港變成以前的東柏林，正積極阻止其民眾到其他地方尋求自由。 港府發聲明表示，堅決反對有美國官員就12名逃犯的言論，對這些罔顧事實、混淆是非的言論表示強烈不滿，強調內地機關正按其法制處理案件，特區政府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作，待內地當局依法處理這12名逃犯在內地干犯的罪行後，特區政府會要求將他們送返香港，追究他們在港所涉的罪行。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter發文，稱中國應立即釋放涉偷越邊境的12名香港人。他指這12人干犯的所謂「罪行」只是逃離暴政，又批評中國共產黨將香港變成以前的東柏林，正積極阻止其民眾到其他地方尋求自由。（AP）

12人沒有留港面對法律責任 反以不合法方式潛離香港

港府發言人表示，該12名逃犯是香港通緝犯，在港涉嫌干犯多宗嚴重罪行，包括涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器、管有工具可作非法用途、違反《港區國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等，當中10人已被起訴，獲法庭保釋候審，但不准離開香港。發言人指，12人並沒有留在香港面對法律責任，反而以不合法的方法潛離香港，逃避法律責任，並在內地水域因涉嫌干犯偷越國（邊）境罪被內地執法部門依法拘捕。

發言人強調，犯法的人必須面對法律制裁，是任何法治社會應做的事。而香港警方的行動是針對違法行為，與涉案人士的政治背景無關，作出拘捕完全是基於證據和嚴格按照法律進行。

港府發言人強調，香港有獨立的司法制度，任何人會獲得公平公正的審訊。律政司一直按證據、適用法律和《檢控守則》獨立地作出檢控決定，不受任何干預，任何違法的人均須為其行為負責。