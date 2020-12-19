政壇諸事町｜譚文豪踩過界開茶餐廳賣「賞花杏仁露」　政界紛撐場

15名民主派議員總辭後，各人有什麼新搞作？公民黨的「飛機師」譚文豪就轉戰飲食界，與黨友中小企食店聯盟召集人林瑞華開茶餐廳。座落旺角的新餐廳「一日三餐」今日（19日）正式開張，除了兩名合夥人忙於招呼客人外，同屬公民黨的油尖旺區議會副主席余德寶亦充當店員。 餐廳今日為慶祝新開張，以20元為底價售賣「賞花杏仁露」，客人可自由出價，收入將全數撥捐612人道支援基金。而排頭位的客人，正是譚文豪的3位前同事，毛孟靜、工黨張超雄及會計界梁繼昌，3人更自備了保暖壺，環保之餘又可以試多點譚老闆的手勢。

譚文豪的「一日三餐」今日正式開張。（廖雁雄攝）

「一日三餐」的開張儀式於下午3時開始，此前已有數十名市民在場等候，門前亦擺放了十多個花籃，除了前立法會議員、人民力量陳志全，油尖旺區議會主席林健文，黃大仙區議員鄭文杰等，不少「黃店」如基隆茶餐廳、亞玉冰室亦有份送上。

不過，3時過後主人翁仍未現身，已到場的毛孟靜笑稱「好憎人唔準時」，並敲了餐廳門口示意譚文豪快點現，在外等候的市民則高叫「五大訴求，缺一不可」的口號。3時許，林瑞華在餐廳外拉開鐵閘，譚文豪步出餐廳答謝市民支持，其後爬上木梯將招牌上的紅紙撕走，喻意正式開張。毛孟靜、張超雄及梁繼昌隨即排首位購買「賞花杏仁露」，而另一名前議員兼譚文豪黨友楊岳橋就站在路邊支持，並稱自己經常會來。跟隨3名前議員排隊買杏仁露的人龍一度排出馬路，埸面好不熱鬧。

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曾擔任飛機師的譚文豪一向官仔骨骨，變身譚老闆的他就親力親為，早前餐廳的Facebook上載了他穿著圍裙及手套洗碗的照片，話由於太多人光顧，堂食客人一度要用外賣碗進食，譚文豪為表歉意所以一起洗碗。譚文豪早前接受媒體採訪，指今次可藉「轉型」實踐過往在立法會倡議的政策和理念，如男士侍產假增至7天、落實14周產假、使用環保餐具等。