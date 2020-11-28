公民黨改選執委　梁家傑連任主席　譚文豪接任副主席

公民黨今日（28日）改選新一屆執行委員會，梁家傑、賴仁彪分別連任黨主席、副主席（內務）位置。立法會前議員譚文豪則接任副主席（內務）一職。

公民黨改選新一屆執行委員會，梁家傑、賴仁彪分別連任黨主席、副主席（內務）位置。立法會前議員譚文豪則接任副主席（內務）一職。（資料圖片）

其餘十三位執委當中有七位是新人，如大律師梁嘉善接任秘書長一職，沙田區議員黃文萱、東區區議員李予信則分別擔任黨務發展及政策倡議的執行委員。

公民黨今屆執委會成員平均年齡不超過四十歲，是歷來新低，主席梁家傑指，感激在風雨飄搖之際，仍然有一些新生代黨員願意承擔重責，加入執委會。

黨魁必須為立法會議員 故暫懸空

梁家傑表示，由於黨章規定黨魁必須為直選立法會議員，由於現時未有人符合條件，故黨魁暫時懸空。

新一任執委同日發表《致香港人家書》，表示縱然公民黨經歷政權連番打壓，甚至被粗暴襯奪於立法會的代表聲音，當務之急是保存意志，重整旗鼓，必須抛棄以往議會戰線作為主導，轉而與香港人一同建立各種戰線，為民主運動繼續燃燒。

新一屆執委亦希望團結黨內各種聲音，並發揮公民社會内的角色與影響力。同時亦希望組織支援地區，與各個公民社會組織保持監察，協助捍衛各種專業，加強相關倡議及開闊範疇，囊括民生議題與法政議題。

新一屆執委會認為，即使沒有立法會議席，不代表政府可以罔顧民意，倒行逆施，我們承諾與公民社會結伴前行，團結向政府施壓，與香港人一同尋求自救出路。

未來推動全民監察政府 梁家傑不擔心該黨被DQ

被問到公民黨會否派人出選下屆立法會選舉，梁家傑回應說，「政治一日都嫌長」，未來最重要是推動全民監察政府，在公民社會為香港人充權。至於會否擔心日後再被政府DQ？梁家傑坦言「擔心有用咩」，該黨不擔心會被政權DQ，「最重要是爭取不被市民DQ」。

梁家傑回應傳媒提問時又說，公民黨從不支持港獨，至於是否反對美國制裁，他強調制裁與否屬美國問題，由美國自己決定，該黨「無乜可以做」。

梁家傑說，續任黨主席是因被黨內年輕人感動，「若非有他們，自己未必會再選」，他笑言自己只屬過渡角色，未來有信心黨內年輕人能順利接棒。

已辭任立法會議員的譚文豪表示，在黨友被DQ前已決定參選副主席，強調與黨友被DQ無關，未來重點是推動民間自行監察政府。