BNO｜英華僑團體斥「亂港分子」倫敦辦集會　會長失言後辭職

BNO Visa明年一月起開放予港人申請，惟不少港人已透過「LOTR（Leave outside the rules）」抵達英國定居。本月12日，居英港人團體「暖氣軍師撐香港」在倫敦舉行「中大理大保衛戰一週年紀念集會」，「曼城華埠街坊商會」在Facebook發文，斥有「廢青亂港分子」在倫敦發起集會，觸發軒然大波，指「遲早都會搞到曼城（曼徹斯特）來」。有關貼文惹網民炮轟，質疑這批華僑愛中國為何卻移民英國。 「曼城華埠街坊商會」隨後發文回擊，稱若「反中亂港份子」夠膽量，便向英國政府舉報他們逃稅、觸犯移民法例等。風波經過多日發酵，商會副會長陳啟麟宣布退會，商會昨天亦發聲明，指提及「反中亂港」的貼文是由會長陳新貴發出，並指陳新貴亦已辭去會長職務。

本月12日，居英港人團體「暖氣軍師撐香港」在倫敦舉行「中大理大保衛戰一週年紀念集會」。（暖氣軍師撐香港圖片）

陳新貴辭任會長 商會歡迎港人選擇移居曼徹斯特

風波始於一個於本月12日在倫敦舉行的集會，「曼城華埠街坊商會」本月16日在Facebook專頁發文，稱「廢青亂港分子」在倫敦發起集會，認為「遲早都會搞到曼城（曼徹斯特）來」，又稱要「徵求意見」，「我想徵求大家的意見，點樣去應付呢班人，"表示歡迎"或者"不歡迎"」。有關貼文惹網民炮轟，質疑這批華僑愛中國為何要移民英國。

商會因貼文被網民大肆抨擊後發文回擊，稱若「反中亂港份子」夠膽量，便向英國政府舉報他們逃稅、違反移民法例等。

事件上周五（18日）有突破性進展，商會副會長、英國創城地產聯合創辦人陳啟麟宣布退出商會，稱商會會長於社交群組發表的帖文及立場實屬其個人意見 ，並未有經過商戶及理事會的同意而發出，其立場並不代表包括「英國創城地產」在內的商會持份者，又指近日網上流傳指他曾提及「不歡迎香港人」，他鄭重聲明絕無此事。

商會最終在昨天發聲明，指該貼文由會長陳新貴發出，惟陳於發出貼文前並未有知會商會秘書處及會員，貼文內容及立場並不代表本會及全體會員，又指陳與商會秘書處商議後，決定正式收回之前有關貼文及言論，商會社交媒體帳戶今後亦會由商會秘書處全權管理，與此同時，陳新貴亦會辭任會長職務，盼事件能早日告一段落。

商會表示，該會成立於上世紀60年代，由旅居曼城港人主導，在英國曼城經歷時代變遷，歴年來為本地華人向有關當局謀取福祉，又指商會數十年來抱着同舟共濟丶不分彼此丶和而不同的宗旨行事，這亦是英國傳統崇尚多元共融的普世價值。商會明白香港近年因政局不穩引致意識形態有所變化，商會執委會會就今次事件作出檢討。商會又表示，對近日有不少港人選擇移居曼徹斯特表示歡迎，祝願所有到埗的香港人一切順利！

一覽整場風波來龍去脈