BNO｜鄭文傑創立組織調查：九成人因國安法欲移英　報告交內政部

BNO移民英國計劃下月起開放予港人申請，由獲英國給予政治庇護、英國駐港領事館前職員鄭文傑創立的英國港僑協會，今天（11日）公布一項有關港人移居英國的調查。 協會在9月9日至10月1日透過網上問卷，訪問了315名港人，88%受訪者表明有意移民離港。問到移民原因，283名有意移居英國的受訪者中，96%（272人）受訪者表明擔心《港區國安法》危害個人安全，96%（271人）受訪者欲移民是緣於香港已不再熟悉，67%（190人）受訪者則希望在英國尋求更好生活環境。

由鄭文傑創立的英國港僑協會今天（11日）公布一項有關港人移居英國的調查。

BNO簽證開放申請 近半受訪者欲馬上申請

根據英國港僑協會調查結果，295名有意移民離港的港人中，28%受訪者希望六個月內移民，28%受訪者希望在未來半年至一年內移民，24%受訪者希望未來一年至兩年內移民；295人中，59%受訪者希望移居至倫敦以外的英格蘭地區，28%受訪者希望移兄倫敦。

此外，276名受訪者希望申請BNO簽證，接近一半會在簽證計劃開放後，立即遞交申請，當中逾九成希望透過「5+1」計劃取得英國公民身份。

外交部駐港公署早前發表聲明，批評英國政府違背承諾，一意孤行推進BNO簽證政策，以及英國駐港總領事污衊香港國安法，對此表示強烈不滿和堅決反對，要求英方立即糾正錯誤，「停止偽善表演和政治操弄」，否則必將搬起石頭砸自己的腳。（資料圖片）

建議英方豁免反修例運動案底

調查有問到受訪者的收入和學歷，277名受訪者中，62%受訪者在港的月薪高於2萬元，其中2萬至3萬元的受訪者佔兩成六，14%受訪者月薪介乎5萬8萬元。另外，71%受訪者持學士或以上學歷。

協會提出向英國內政部多項建議，包括要求拒批BNO簽證予共產黨員、香港官員、香港警察等，同時建議英國重新開放BNO申請予1997年前出生的港人，又建議英國當局酌情豁免申請人因反修例運動留下案底，並希望英國當局透過各種措施，幫助香港移民在英適應生活，例如提供職業配對、讓持BNO簽證的學生申請學生貨款等。

鄭文傑表示，報告將呈交至英國內政部，指是次透過收集香港人的意願，希望透過用科學角度分析，向英國當局反映意見。