民主動力換屆　趙家賢續任召集人　黃學禮接任副召集人

民主動力早前舉行周年會員大會，並在執委會選出第十屆執委員委員、正副召集人、秘書及司庫。東區區議會副主席、民主黨趙家賢續任召集人，新同盟西貢區議會主席鍾錦麟繼續擔任副召集人，另外馮智活退下火線，由沙田區議員副主席黃學禮出任副召集人。 民主動力表示，會繼續與各地區的聯絡人、區議會正副主席以及各民主派組織等緊密聯絡協調。民主動力又指，在民主派主導的區議會上，會協助民選議員鞏固現有民主派的地區實力外，亦會在其他選區協助社區主任的地區工作，團結支持民主信念的朋友。

東區區議會副主席趙家賢續任召集人（中），西貢區議會主席鍾錦麟（左）及沙田區議員副主席黃學禮（右）擔任副召集人（民主動力facebook）

第十屆執委員委員、正副召集人、秘書及司庫共有11人，秘書由荃灣區議員趙恩來擔任，法律界選委關尚義擔任司庫。上一屆委員如前立法會議員譚文豪和尹兆堅等未有續任，六名委員都是新加入成員，分別為大埔區議會副主席劉勇威、民協深水埗區議員江貴生、沙田區議員黎梓恩、公民黨油尖旺區議會副主席余德寶、新同盟大埔區議員任啟邦，以及沙田社區主任謝潔冰。

民主動力稱去年區議會選舉，民動聯同各成員團體或政黨、獨立民主派陣營、地區工作者等，在十八區成功協調組「民主派區選聯盟」，盡力為民主陣營取得最大勝算。民主動力認為，有關協調機制並完善，部分選區未能以居民福祉為本，處理陣營內不同光譜代表的撞區糾紛，致部分選區未能成「光復」。民動強調，會推動檢討和改革，促成不同持分者合作，吸納更多素人及民主派組織參與，訂出真正公開、持平及多元的制度。

沙田社區主任謝潔冰（右）擔任新一屆執委會委員（民主動力facebook）

民主動力又指，將籌辦不同類型的講座及工作坊，給予區議員及地區工作者參與，互相交流學習，強調新一屆執委會展現決心與勇氣，努力聯繫及促成民主派各方作，「盡快落實務實貼地、持平公道的民主協調制度，團結民主力量，踢走地區建制。」