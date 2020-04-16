政府突削區議會撥款　民主動力：莫名其妙　17區主席促劉江華撤回

政府以社區岀現的突發情況為由，向全港18區區議會「開刀」，削減區議會撥款，做法史無前例。民主動力召集人、東區區議會副主席趙家賢表示，對政府感到莫名其妙及難以理解，又指財政司司長陳茂波及民政事務局局長劉江華之前與十八區議會正、副主席會面時，會上親口承諾不會削減各區區議會的撥款經費，認為總署現時行政手段，完全違反其上級官員向區議會正副主席的承諾。

十七區區議會正副主席及離島區議會民主派代表聯席會議將反對有關決定。（資料圖片/鄭子峰攝）

趙家賢表示，自本屆區議會上任以來，十八區區議會毫不吝嗇承擔社區防疫相關的支出，事前亦未曾收過總署或各區民政事務專員曾表達對防疫項目支出有意見，民主動力對當局做法感到莫名其妙及難以理解。

趙家賢又表示，當局此舉乃刻意繞過民選議會的監察，有關撥款最終或用於資助本屆區議會不再資助或減少資助的項目，並非完全用於應急事項上，民主動力嚴正促請總署署長從速向全體議員交代。

十七區區議會正副主席及離島區議會民主派代表聯席會議亦將會發聲明，要求劉江華收回決定。

有多名區議會主席表示，近日收到民政事務總署通知，削減本財政年度的區議會撥款，稱預留作防疫抗疫工作之用，平均削減2.6%社區參與計劃撥款，其中葵青區議會撥款被削減5.6%、共155萬元；大埔區議會被削減3.45%撥款，涉及金額約80萬元；南區區議會亦被削減約4%、共76萬元撥款；深水埗區議會被削減2.9%撥款、約76萬元。