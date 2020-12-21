12港人潛逃｜家屬到入境處請願　促內地公開審期、港府派員聽審

12名港人今年8月涉潛逃離境，被扣押於深圳鹽田看守所至今近四個月。深圳市鹽田區檢察院日前通報，對10人提起公訴，另外2名未成年人將擇日舉行不公開聽證後再作出決定。 其中黃偉然妻子及李子賢父親今日（21日）到入境處請願，要求中國當局於開審前20日通知家屬，容許家屬預早檢測或隔離，以確保在開審日可到場旁聽。另外，家屬亦要求港府派員陪同到鹽田聽審，負起與中方溝通媒介的責任。

黃偉然妻子及李子賢父親，今日（21日）到入境處請願，要求中國當局於開審前20日通知家屬。（翟睿敏攝）

黃偉然妻子嘆：不知今夕為何年

適逢今日冬至，李子賢父親憶述往年一家四口能齊齊整整過節，惟現時兒子正被扣押在鹽田，形容自己的心情非常空虛及擔心，希望12名被拘留的港人身體健康，能早日回港與家人團聚。他又表示，12人已被關押120日，家屬亦曾寄出多封家書，惟兒子的來信卻問他們為何不寫信給自己，意即家書未能到兒子手上。

黃偉然妻子亦自言，先後寄出過6封家書，但至今只收過一封回信；她曾向官派律師查詢，惟律師的太空卡已於昨日停用，無法聯絡。她概嘆，中秋節及冬至都未能見到丈夫，「不知今夕為何年」，丈夫不在家亦令她感到寂寞。黃太希望可透過入境處轉交家書，讓丈夫知道家人無時無刻記掛自己，期望他能早日回家。

另外，家屬亦希望內地當局可以公開庭審並作網絡直播，以及告知官派律師身份及聯絡方法。

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12港人家屬今天發表《致中國及香港政府公開信》，他在信中憂慮中國當局以疫情為借口，以行政手段阻止家屬到場旁聽，擔心屆時情況將與秘密審訊無異，家屬希望香港政府及中國當局能作出相應安排，以確保家屬可如期赴深圳鹽田旁聽。家屬在公開信提出多項訴求，包括公開庭審並網絡直播庭審；保障家屬旁聽權，於開審日期不少於20日前，通知家屬審訊日期，讓家屬可預早作檢測及其他安排，以確保開審日可到場旁聽；或以檢測結果代替12港人家屬入境須隔離兩週之規定；向家屬提供《起訴書》及會見筆錄，公開法庭合議庭組成人員及檢察官名單；告知所有官派律師身份及聯絡方法；及保障12人辯護權，由家屬委托律師提供辯護。