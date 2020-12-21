01分析．BNO│北京有何板斧反制？　葉劉：可劃日期死線喪中國籍

英國政府將於明年1月31日起，接受港人申請BNO「5+1」換取居留權，中央及港府早已表示不滿，指做法違反中英聯合聲明，政圈關注中央會否在月內出招反制，以及將推出甚麼強硬措施？ 前保安局局長、新民黨葉劉淑儀指，認為北京的考慮不單是對付BNO持有人，而是有意移民的人，認為應嚴格執行《中國國籍法》第九條，讓定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍者自動喪失中國國籍，即變相取消港人雙重國籍的可能性。 不過，民主黨國際事務委員會主席劉慧卿批評針對BNO的行為「多餘」，指BNO持有人包括各個階層、政治取向的港人，而且不少都是「藍色」，料當中不少人將於英國開放透過BNO申請簽證居留後離港，形容有關做法「與民為敵」。

葉劉淑儀相信，中央可以設立一個指定日期，在當日之後移民取得別國國籍者，即喪失中國國籍及特區護照，從此不可兼得兩者好處。（資料圖片）

葉劉淑儀接受查詢時指，國籍法第九條喪失中國籍的條文一直存在，只是因為香港的特殊歷史原因，才沒有嚴格執行。她認為現時情況有變，因為有國家鼓勵港人移民當地，變相傷害了香港的利益，故該條文應嚴格執行。

葉劉：中央可用的辦法很多

葉劉相信中央要處理的話，可行辦法有很多，例如可設立一個指定日期，在當日之後移民取得別國國籍者，即喪失中國國籍及特區護照，從此不可兼得兩本護照的好處（have your cake and eat it）；舉例指，之前在外地生活的港人，回港取得政府派錢等，亦有很多不滿聲音。

指公務員應只有很少人持有BNO

至於有指建議針對公務員應放棄BNO，葉劉淑儀反而認為公務員中持有BNO的人士應該很少，指BNO對他們而言沒有太大用途，因為公務員退休時人工高，加上香港的稅率低，他們沒必要移民；至於本身取得了居英權的公務員，當他們升至高級時亦已經放棄，例如特首林鄭月娥及她自己都已放棄，相信絕大多數已取得的公務員都已退休，就算還有都只是極少數。

劉慧卿批評針對BNO的行為「多餘」，指BNO持有人包括各個階層、政治取向的港人，甚至不少都是「藍色」，料當中不少人將於英國開放透過BNO申請簽證居留後離港。（資料圖片／羅君豪攝）

劉慧卿指BNO持有人不少屬「藍營」 反問內地公職為何不介意持外籍人士

劉慧卿批評針對BNO的行為「多餘」，指BNO持有人包括各個階層、政治取向的港人，甚至不少都是「藍色」，料當中不少人將於英國開放透過BNO申請簽證居留後離港，形容針對BNO是與民為敵。

至於措施有機會針對持有BNO的公務員，劉慧卿亦斥責建議無聊，強調中國一向不將BNO視為國籍，質疑有何法律可用於處理BNO。她亦指出，即使沒有BNO，港人同樣可以選擇移民到澳洲、加拿大等地。她認為提倡針對BNO的人，更應反思到底中央及港府做了甚麼，才令港人需要「大逃亡」。

不少港人都持有外國國籍，劉慧卿指，這其中包括不少人大、政協委員，強調這是本港歷史遺留下來的問題，反問若要針對外國國籍，人大、政協持外國國藉何以沒有問題。