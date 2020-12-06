BNO「太空人計劃」鬆綁有望？　劉慧卿：父或母可長期居港工作

香港近一年半政局不穩，引發部分港人考慮移民。英國政府較早前擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可於2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。方案俗稱「5+1」，持BNO港人及受養人可申請特別簽證留英5年後，申請居留權，再居住1年便可取得永居資格。 與英國領事館有聯繫的民主黨前主席劉慧卿，上月在《香港01》訪談節目中透露，英國正研究放寬「家庭入籍」的規定，或容許申請人毋需全體家庭成員同時入境。她今日（6日）向記者透露更多細節，英政府擬容許申請家庭中父母其中一人留港繼續工作，另一人則帶同子女到英國，即俗稱的「太空人計劃」。據其了解，由於這個計劃沒有設時限，變相留港的一方可以繼續長期在港工作，賺錢支持家人在英國的生活。

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《蘋果日報》昨晚引述劉慧卿報道，英國原先的移民政策並不容許「太空人計劃」，一般都會要求申請人與受養人需要一起移居英國，才可以取得永居。不過她表示，英國考慮後最新決定容許申請人（一般為父母）繼續留在港工作，子女則可以在英國接受教育，細節料於接受申請前公布。劉慧卿又指，據其理解如果父母最終決定留港、放棄英籍，也不會影響子女取得英國永居。

報道引述另一消息則提到，英國了解不少港人難以放棄在港的工作，但同時想安排子女在英國讀書，故容許「太空人計劃」，計劃日後可在網上申請。至於申請人自身如想得到永居資格，條件暫時未有定案，但一般原則是首五年每年均不能離開英國多於180天。

料「太空人計劃」成事機會

劉慧卿接受《香港01》記者查詢時進一步提到，英國政府原先推出「5+1計劃」時，預期申請人是以家庭為單位申請，所以沒有容許其中一名申請人留港。不過英國領事館官員一向有和她聯繫，並委託她反映港人的意見，她向官員反映部分港人暫時留港工作的意願，希望可以靈活處理，官員亦十分歡迎，按目前進展，「太空人計劃」成事機會頗大。

至於留英180日的規定，她解釋這不是針對BNO，而是英國一貫的政策。簡言之，申請人的家庭可以照樣留下一人在港，伴侶在英國安頓子女後，可以暫時回港處理事務，只不過每12個月中，不能離開英國多於180天。

劉慧卿提到，從原則上而言，相信留港的一方可長期居港工作，有需要時才赴英等待 5+1年期。（資料圖片）

劉慧卿：無時限無配額 申請人可隨時赴英

目前港人對於移居英國其中一個重要關注點在於，在港的資歷於英國未必獲承認，在英國工作不能賺回在香港的薪資，「太空人計劃」容許一人留港，這個留港安排有沒有限期？

劉慧卿指最終要視乎官方公布的版本，但從原則來看相信沒有時限。她指從技術上，由於以BNO申請赴英的簽證有5年期限，如果留港的申請人希望工作一段長時間後才赴英，到時可能需要申請自身的簽證續期，但這不會影響在英國的家人居留資格，自身日後隨時再前往英國也可。「申請簽證個權利唔會冇咗，始終一開始申請時你個名已經喺份簽證上面，只不過到時要續期咁解，遲去英國，5+1就會遲開始計算。」她又提到相對很多國家的移民政策，BNO「太空人計劃」更進一步之處在於沒有配額。

至於最大的變數，劉慧卿指將會是英方改變政策，始終這是英國政府自身的事務。不過她相信，在可見將來此政策被推翻的機會不大，因為擔心香港人權自由狀況、容許港人保留「逃生門」，是英國的跨黨派共識。