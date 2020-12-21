禁蒙面法｜政府勝訴　梁家傑：反映終院離地　梁美芬指裁決合理

去年反修例運動期間，政府引用《緊急情況規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），禁止市民遊行時蒙面。終審法院今日（21日）就相關司法覆核案頒下判辭，裁定《緊急法》並無違憲，無論在和平合法或非法集會，皆不能蒙面。 資深大律師、公民黨主席梁家傑稱，裁決令人失望的地方是反映終院離地，他認為法院猶如假設三權之中，除了司法外，立法和行政兩權都是健康和正常行事。他又指，終院假設行政機關會開誠布公以及有效行使「先訂立，後審議」方式等，正是離地的原因。梁家傑期望，法院仍是為香港人權和自由把關的重要機關，不要淪為章皮圖章。 經民聯立法會議員梁美芬表示，歡迎終審法院維持《緊急法》不違憲的判決，認為裁決合理，𨤳清多月以來的爭議。她稱法院指出，政府根據《緊急法》訂立《禁蒙面法》合憲合法，去年發生嚴重人群聚集演變成暴力事件，法院認為引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》符合相稱性。

經民聯立法會議員梁美芬表示，歡迎終審法院維持《緊急法》不違憲的判決，認為裁決合理，𨤳清多月以來的爭議。（周皓宜攝）

梁美芬續指，法院指出，遊行示威自由並非絕對，根據香港法例、《國際人權公約》等，就國家安全、公共衞生及秩序，遊行示威等表達自由可受到一定程度的制約。

公民黨執委、東區區議員李予信認為，裁決是抽離於香港面對的情境，包括面對的行政濫權、人權受侵害等情況，都難在判詞反映出來。他認為法院仍假設三權分立運作良好，能互相制衡，再推斷出相稱性討論。

公民黨主席梁家傑（中）稱，裁決令人失望的地方是反映終院離地，假設三權之中，除了司法外，立法和行政兩權都是健康和正常行事。（公民黨facebook）

公民黨秘書長、大律師梁嘉善稱，除了反修例運動外，其他場合同樣有示威、遊行，若小朋友和受害人參與是否都不能遮蓋身份，強調這是實際問題。她又指，身穿黑色衫、黑色口罩本身不是錯誤，批評政府聲稱的預防性措並無明確限制，「今日出嚟同你講唔可以帶口罩，聽日你講唔可以著黑色衫，後日同你講爸爸媽媽出街唔可以帶小朋友。」她認為，這些模糊的限制和措施令香港人人自危，自我審查。

禁蒙面法定立的經過及引發的爭議。(詳看下圖)