禁蒙面法｜政府終極勝訴　湯家驊：確立「公民抗命」必須和平行使

去年反修例運動期間，政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），禁止市民在遊行時蒙面，24位前泛民議員及「長毛」梁國雄等入稟，挑戰條例的合憲性。泛民一方在高等法院勝訴，政府上訴後獲判大部份得直，雙方仍各提出法律觀點向終審法院提上訴。終審法院上月開庭審理案件，今（21日）頒判辭，5名法官維持上訴庭裁定《緊急法》不違憲的決定，亦一致裁定和平集會禁蒙面的限制合乎比例，換言之，終院判決指無論在和平合法或非法集會，皆不能蒙面。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，裁決確立了即使「公民抗命」權利也不得凌駕社會整體安全和利益、必須和平行使的原則，並確立政府就公共安全訂立緊急法例的權力。他又批評，民主派過往似乎將暴力示威者權利凌駕整個社會利益，今次法院已明確否決這一點。

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湯家驊認為，終審法院今次判決後，特首日後於公共安全受威脅之下行使權力，是合憲合法合理，以後這一點不再需要置疑。他提到，政府從來沒有否認動用緊急法不需顧及港人權利，只不過權利必須從社會整體安全、利益出發，與其他人因素平衡，包括法治、安定與秩序、其他人行使和平示威之權利等。

他提到，民主派當初提出訴訟時引用的理據，似乎將暴力示威的權利，凌駕於整個社會權利、其他人的利益，為保障示威者權利而漠視公眾安全，今次法院裁決已終極地否決這一點。另外，終院於判詞中以大篇幅描述去年的暴力情況，反映法院認為暴力行為不可接受，以法律「制暴」是合理。

湯家驊特別指出，今次頒下裁決的5名法官中，包括終院非常任法官賀輔明勳爵。賀輔明過往在普通法地區中，一直被認為是對「公民抗命」解讀最具權威的法官，他於2006年英國案例R v. Jones & Others 判詞中，提出「基於良心的理由進行公民抗命，是有着長久及光榮的傳統」，多年來經常被一些民主派人士引用，解釋一些「違法達義」的行為。

湯家驊指，今次賀輔明有份參與的裁決，確立一個明顯的法律原則，那就是即使公民抗命，都不會只著重個人表達權利，而不顧公眾利益和權利。因此，他相信今次判決是「好肯定地將法治的定義放回原位」，確立相關抗爭自由必須和平行使。