禁蒙面法．終極上訴｜法庭裁政府勝訴　和平集會禁蒙面合適

去年反修例運動正盛之際，政府引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，禁止市民在遊行時蒙面，兩條例均引發廣泛爭議，24位前泛民議員及「長毛」梁國雄等入稟，挑戰條例的合憲性。泛民一方在高等法院勝訴，政府上訴後獲判大部份得直，雙方仍各提出法律觀點向終審法院提上訴。終審法院上月開庭審理案件，今（21日）頒判辭，5名法官維持上訴庭裁定《緊急法》不違憲的決定，亦一致裁定和平集會禁蒙面的限制合乎比例，換言之，終院判決認為，和平集會不準蒙面的限制未有違憲，可繼續執行。

禁蒙面旨在避免和平集結演變成暴力

終院認為，雖然緊急法在「緊急」或「危害公安」的情況下制定規例的權力既寬廣，但這種權力非違憲，這權力仍會受到司法制約、立法會「先訂立，後審議」方式制約、及《基本法》制約。

此外，終院又認為未經批准集結、和平集會禁蒙面合乎比例，有關限制是為了達致避免及遏止和平集結演變成暴力。

去年10月突然立法引發爭議

本案源於特首林鄭月娥於去年10月以「危害公安」為由，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，這是回歸以來政府首次引用《緊急法》，惟隨即引起多人，包括岑敖暉及郭卓堅等提出司法覆核，挑戰其合憲性，法庭首先處理24名前泛民議員及「長毛」梁國雄的案件。

終審法院5位法官一同審理本案包括：首席法官馬道立、常任法官李義、霍兆剛、張舉能、以及來自英國的海外非常任法官賀輔明勳爵。他們在本案判決是達成一致的裁決。

禁蒙面法定立的經過及引發的爭議。(詳看下圖)

+ 11 + 11 + 11

原訟庭裁定《緊急法》不合憲

在高等法院的裁決中，法官認為《緊急法》將立法權賦予特首，有關權力範圍過於寬闊，可引用的情況既含糊及主觀，於是裁定《緊急法》不合憲；而《禁蒙面法》對和平集會的限制超乎所需，有違私隱權、言論自由、以及參與和平集會的權利。

上訴庭認為《緊》預留特首應急

政府不服高院裁決提出上訴，上訴庭推翻高院大部份的裁定，改裁定《緊急法》不違憲，並解釋《基本法》的草擬者明顯預留《緊急法》予特首，應付緊急及危害公安的情況，為讓特首可迅速靈活應對情況，所以權力必須足夠廣闊，上訴庭亦改為裁定在未經批准集結禁蒙面合乎比例。

泛民爭議此法如核彈發射器

泛民一方在終院上訴時強調，《緊急法》賦予特首毫無束縛的權力，形容此法為「核彈發射器」，又引用禁全日堂食令市民要在大雨中吃飯，闡述法例繞過立法會的影響；就《禁蒙面法》而言，泛民一方則認為，近9個月已再沒有發生嚴重的警民對峙，法庭要不單要考慮規例生效時情況，也要考慮後續的時段。

政府強調這法的延續性

政府一方則強調《緊急法》的延續性，又指《緊急法》本來就用以應對迫切、突發情況，否則特首會無法處理如新冠肺炎、出現「危害公安」的情況。

雙方亦有就《禁蒙面法》爭議

就《禁蒙面法》的爭議，上訴庭只裁定政府部份勝訴，認為在非法集會下蒙面才算違法，在合法集會下戴上面罩不算違法。

泛民一方在終極上訴時強調，這規限仍是過於一刀切，不能稱原本正戴口罩參與合法遊行集會的市民，因市民自行改道等原因，集會突變成未經批准集結後，從而變成犯法。

政府方卻回應稱，法律須保障欲參與和平示威的市民，亦保護不同立場而遭「私了」的人或財物，若參與者都不蒙面，他們在不能匿藏身份下會更留意自身行為，減低轉變成暴力衝突的機會，雖然政府重視言論及集會自由，但在公眾安危前提下，當中的平衡或有不同。

24位前泛民議員聆訊時由資深大狀李志喜、名譽資深大狀陳文敏代表，「長毛」梁國雄則由資深大狀潘熙代表；政府方由資深大狀余若海代表。

案件編號：FACV6-9/2020