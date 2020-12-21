禁蒙面法｜政府歡迎判決　認同蒙面者隱藏身分違法損害法治

去年反修例運動期間，政府引用《緊急情況規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），禁止市民遊行時蒙面。終審法院今日（21日）就相關司法覆核案頒下判辭，裁定《緊急法》不違憲，無論在和平合法或非法集會，皆不能蒙面。 政府歡迎終院裁決，又稱完全同意終院指出，在尋求為社會利益和個人權利兩者之間取得公正的平衡時，需考慮香港的整體利益，「蒙面違法者隱藏身分，以為不用受到法律制裁而作出違法行為，實屬對法治的損害。」

政府歡迎終院裁決，又稱完全同意終院指出，在尋求為社會利益和個人權利兩者之間取得公正的平衡時，需考慮香港的整體利益。（資料圖片）

政府表示，終院確認《緊急條例》在本質上需賦予行政機關寬廣且具彈性的立法權力，以迅速及充分應對緊急或危害公安的情況，強調在緊急或危害公安的情況下，應交由行政長官會同行政會議在認為符合公眾利益時，就訂立規例作出決定。同時法院指，當立法會未能及時甚至無法運作，以對有關緊急或危害公安的情況作出回應並通過必需的法例，有需要授予該些立法權力。

對於《禁止蒙面規例》，政府稱終審法院注意到一些權利，受蒙面法所施加的限制影響，但強調此等權利並非絕對權利，而是可受到合法限制的，包括公眾安全、公共秩序，以及保障他人權利和自由方面；終院亦認同《禁止蒙面規例》的預防和阻嚇性質十分關鍵，而避免和平的公眾集結演變成暴力衝突是其正當目的之核心部分。