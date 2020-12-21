禁蒙面法．判辭解讀｜社會禆益及個人權利　終院認為法例已取平衡

終審法院今（21日）就《緊急法》及《禁蒙面法》的爭議作終極裁決，5名法官除一致認為《緊急法》合憲，同時亦認為禁蒙面不應只適用在未經許可的集會，認為亦可應用在和平合法的集會。他們指出，去年因修例問題引發的示威，經常演變成暴力衝突。惟他們認為蒙面並非行使和平集會權利的核心，法庭除了要顧及個人權利，亦要考慮受暴力傷害的市民及財物損失，在尋求為社會禆益和個人權利的損失，認為《禁蒙面法》已在當中取得公正和平衡。

終審法院5位法官：首席法官馬道立、常任法官李義、霍兆剛、張舉能、以及來自英國的海外非常任法官賀輔明勳爵，均一致贊成本案的裁決。

《緊急法》賦予特首制定附屬法例

他們在判辭指出，根據《基本法》，一般的立法權力不能授予他人，但立法會可授予制定附屬法例的權力給特首。《緊急法》沒有向特首賦予一般的立法權，只是賦予其在「緊急」或「危害公安」的情況下，制定附屬法例的權力。

定立的法例亦受多方制約

他們又指，《緊急法》原意是讓特首能迅速應對「緊急」或「危害公安」的情況，制定規例的權力雖然既寬廣而有彈性，這種權力非違憲，其權力會受到司法、立法會「先訂立，後審議」、《基本法》等制約，而條例本身亦有所限制。

終院同意政府方的說法，認為《緊急法》在殖民時代經歷兩次覆核，也仍能「存活」。草擬《基本法》時，也未有提出《緊急法》與《基本法》互相抵觸。認為此法合憲。

禁蒙面法定立的經過及引發的爭議。(詳看下圖)

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不爭議去年發生破壞秩序的情況

就《禁蒙面法》而言，終院指雙方不爭議去年10月初，香港出現法律與秩序受到破壞的情況，並詳列政府就示威情況向法庭提交的證據，包括示威者堵路、毀壞財物、掟汽油彈、集會擴散至全港各區，示威者以「black bloc(全身黑色衣著)」打扮掩飾身份以逃避追捕，和平集會亦往往轉為暴力非法集結的傾向、政見不同的人士遭「私了」，有人更被示威者用硬物擊中身亡，而情況在《禁蒙面法》生效後惡化，情況可見於多個去年10月至11月間的示威，包括中大及理大衝突。

禁蒙面帶預防及阻嚇性

法官們認為，儘管《禁蒙面法》限制集會、言論自由及私隱權，但這些權力並非絕對，並要受到合法限制。《禁蒙面法》旨在阻止示威者因蒙面壯膽而做出違法行為，以及令執法更有效，規例帶預防及阻嚇性質。因此，未經批准集結、和平集會禁蒙面合乎比例，有關限制是為了達致避免及遏止和平集結演變成暴力。

法例在非法集結出現才生效已太遲

法官認為，有鑒於難以分辨和平及暴力示威者，而當時的集結流動性高，若要待未經批准集結出現時《禁蒙面法》才可生效已太遲，而實際效用也不大。若有市民只是路過，只因健康原因或合理原因蒙面但卻被控，他可依賴條例中的合法辯解抗辯。

蒙面並非行使集會權的核心

他們又指，即使市民在遊行中蒙面以作為一種表達方式，或因私隱問題蒙面，但蒙面並非行使集會權的核心，又稱即使不蒙面也可進行和平集會，而香港並無在遊行中蒙面以隱藏身份的傳統。

不同人士對終院裁決的看法。(詳看下圖)

法治倒退下禁蒙面 其侵害屬輕微

法官認為，在法治倒退、暴力及違法事件漸增的情況下，禁蒙面法對基本權利的侵害只屬輕微。終院又指，當時香港街道上的情況變得嚴峻，以致市民不敢外出，堵路也對市民帶來不便，雖然有市民蒙面作為一種表達方式，或因私隱問題蒙面，但法庭也要考慮因暴力示威者受到傷害及財物損失的市民，亦要考慮到違法的蒙面示威者為法治帶來的影響。

在尋求為社會帶來的禆益和此等限制損害了個人權利之間，《禁蒙面法》已取得公正平衡。

警方要求市民除面罩屬權力過廣

另外，《禁蒙面法》第5條賦予警方權力要求市民除面罩，以辨別他們的身份，上訴庭裁定有關權力過廣，且警方現時已有法定權力查核市民身份，故裁定該條違憲，政府方在終極上訴時不再爭議此條例，這點在整宗司法覆核案中，是泛民唯一勝訴的爭議。

24名提出這案的前泛民議員及梁國雄，因為在這訴訟中敗訴，他們並要就本案支付訟費。

案件編號：FACV6-9/2020