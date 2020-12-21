向英政府申政治庇護　羅冠聰：永不放棄香港人身份

前香港眾志立法會議員羅冠聰今天晚上（21日）在facebook表示，決定向英國申請政庇護，「成為流散在全球各地的其中一位香港人」。羅冠聰稱，從新聞報道得知英國嚴謹且高門檻的政治庇護審批，他會與其他申請者走同樣的程序。他強調這次經歷能讓他向英國政府就便利其他港人措施提供意見，同時透過他的個案引起英國政界上下對香港「流亡者」的關注。

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羅冠聰於貼文表示，在今年的香港，對很多人而言，能夠與家人團聚已是奢侈，「城內被囚禁的、城外流浪異鄉的，無不惦念著團聚的時光，以及在『正常』日子的點滴。」

他強調自己也會掛念香港的一切，但被列為《港區國安法》的通緝犯，「已印證了香港一日被暴政籠罩」，他無法重回自己的家鄉，「日後若要續領香港特區護照，便必須進入中國大使館辦理手續，與『自動送中』無異，也許當時我便立刻被中共『法辦』了。」

他續說，「假若我再不行動，我就只能成為一個沒有護照、身份的人。經歷一連串思想掙扎後，我決定在英國申請政治庇護（Asylum Seeking），成為流散在全球各地的其中一位香港人。」

羅冠聰在文中指出，無論身在何方，他永遠都不會放棄香港人的身份，也會為這個代表着意志、勇敢、追求自由的身份而自豪。他稱自己身處海外，唯一能回報香港的只有永無休止地向政權纏鬥。他說：「希望在世界各地的手足都在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守護著香港的文化、價值。」

羅冠聰日前上載與許智峯在英國會面照片。（羅冠聰Facebook）

投書英國《衛報》 曾考慮是否長期留在英國



羅冠聰在英國《衛報》撰文，指自己在六月下旬已離開香港，不過當時出於安全考慮，並未透露其行踪，指當時不少人以為他們會到美國，因他在2019年於耶魯大學留學時，曾在國會山參與政治宣傳工作，不過他最終選擇到達倫敦，參與「國際線」的倡導工作，指自己一直在考慮是否應該長期留在英國，他現在作了決定了，正式向英國申請政治庇護。他又稱，自己之所以選擇到英國，是希望就中國對歐洲民主的威脅「敲響警鐘」。

回顧羅冠聰參政路