美參議院啟動熱線機制　羅冠聰：《香港人民自由法案》或日內通過

美國參議院司法委員會前日（16日）舉行聽證會，討論如何就美國難民政策支持香港民主運動。身處英國的前立法會議員羅冠聰參加視像會議，他批評《港區國安法》限制港人言論和示威自由，呼籲美國給予港人更多庇護。 羅冠聰今（18日）在Facebook表示，出席聽證會後，兩黨參院同意啟動「熱線」機制，處理《香港人民自由和選擇法案》。他預料若無參議員主動反動，法案會在未來一、兩日通過，並交給總統簽署。

羅冠聰指，兩黨參院同意啟動「熱線」機制，處理《香港人民自由和選擇法案》，預料若無參議員主動反動，法案會在未來一、兩日通過。（資料圖片）

羅冠聰指，這次參議院啟動「熱線」做法遠超早前預期，因國會會期即將完結，不少涉及香港法案原在下屆處理。不過他提及，民主黨參院黨鞭德賓（Dick Durbin）與參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）眼看香港情況劇轉差，決定最後一日提緊急動議，要求共和黨參院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）用「熱線」機制表決法案，獲得對方同意。

羅冠聰指，雖然難民議題在美國具爭議性，但在港人受打壓成「難民」的政策上，兩黨明顯有共識，爭取兩黨支持是加快審議涉及香港法案的「不二法門」。他提及，美國國會末段召開與香港有關的聽證會，以香港法案「收爐」，反映未來一屆會期，香港仍是國會的「主菜」之一。

《香港人民自由和選擇法案》是向逃離政治迫害的港人提供臨時保護身分，容許他們有合法居留及工作許可，即為香港人提供「特別通道」。