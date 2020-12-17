國安法｜美國國會辦聽證會　羅冠聰促美給予更多港人庇護

美國國會參議院司法委員會在當地時間周三（16日）舉行聽證會，討論給予港人難民的資格以及《港區國安法》實施後的情況。 目前在英國的前香港眾志立法會議員羅冠聰透過視像發言，他以壹傳媒集團創辦人黎智英案件為例，質疑《港區國安法》打壓港人言論及示威自由，在社會製造廣泛恐慌，逼使更多政治人物和年輕專業人士離港，他促請美國給予更多港人庇護。

美國國會參議院司法委員會在當地時間周三（16日）舉行聽證會，的前香港眾志立法會議員羅冠聰透過視像發言呼籲，各地民主社會有需要為受政治逼害的香港人提供安全出路，促請美國給予更多港人庇護。(羅冠聰Facebook)

身在美國的香港民主委員會行政總監、朱耀明牧師兒子朱牧民亦有出席聽證會，他表示，香港曾經是流亡內地民運人士逃避中國的避風港，而港人現時正需要一個避風港，促請美國接收更多港人，當中在反修例示威中被捕的過萬名港人，是最需要美國透過難民政策協助的人士。

《香港人民自由與選擇法案》料獲通過

會上多名美國議員亦促請國會繼續推動與香港有關的法案，包括《香港避風港法案》及《香港人民自由與選擇法案》，優先和加快向特定港人提供難民庇護身份。其中《香港避風港法案》暫時未獲參眾兩院通過，在本屆國會會期內通過機會不大。至於《香港人民自由與選擇法案》，上星期已在眾議院獲一致通過，法案將送到參議院表決，若同樣獲通過，就會送交白宮由總統特朗普簽署生效。

根據法案內容，美國政府會為已經持有簽證並身處美國，但返回香港後可能面臨政治迫害的港人，提供臨時保護身份，亦會加快處理為逃離政治迫害的港人，赴美難民申請程序。法案亦訂明，美國應鼓勵盟友和合作夥伴，為逃離迫害的港人提供類似庇護。