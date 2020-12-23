新冠肺炎｜民建聯夥專家視察柴灣公屋喉管　未妥善安裝憂淘大翻版

新冠肺炎第四波疫情持續，近日各區多個屋苑和大廈接連出現多宗連鎖式確診個案，當中有分佈於不同樓層但同一室號的確診個案，令人懷疑病毒或透過大廈內的喉管傳播，情況令人關注。 民建聯立法會議員張國鈞上周日（20日）聯同英國特許水務學會資深會員潘景和視察柴灣峰華邨秀峰樓和曉峰樓，兩幢大廈分別出現2宗及3宗確診個案。潘景和發現，有排水喉管未有妥善安裝，擔心會出現淘大花園E座爆發沙士疫情的「翻版」，強調應盡快安排工程人員重新正確安裝隔氣喉管。

潘景和發現，有排水喉管未有妥善安裝，擔心會出現淘大花園E座爆發沙士疫情的「翻版」，強調應盡快安排工程人員重新正確安裝隔氣喉管。（歐嘉樂攝）

潘景和在記者會上表示，其中一個抽樣調查中，發現有浴室企缸排水喉管採用不合規格自製P型隔氣直駁座廁排水喉管，沒有防虹吸裝置及隔氣存水容量少，或會將帶有細菌病毒的氣體透過排水管浴室企缸排出傳播。

另外，潘景和表示，有部份住戶指出浴室不間斷出現異常臭氣，發現多個單位浴室座廁排污水喉管的氣喉（Vent Pipe）被非法移除，座廁水封容易產生虹吸作用。他強調通氣喉管的用途是在排污設備與便溺污水管或廢水管之間防止虹吸保持隔氣儲存水封，以阻隔空氣由排污水管進入室內。潘景和指，以上錯誤安裝或完全移除隔氣喉管的做法，都會增加病毒透過排污喉管傳播的機會。

潘景和表示，當日亦發現有居民以排污喉管作為承托點，架起長條形金屬管作懸掛衣物或雜物等用途。他指出，有關做法會長期施加壓力予喉管，導致其彎曲及出現裂縫，繼而出現滲漏或漏氣的情況。又強調喉管接駁位置受壓而出現鬆脫細微裂縫後，帶有細菌病毒的空氣會透過裂縫傳播，因此住戶不能疏忽大意，應避免將任何喉管用作懸掛物品的支撐點。

民建聯立法會議員張國鈞上周日（20日）聯同英國特許水務學會資深會員潘景和視察柴灣峰華邨秀峰樓和曉峰樓。（歐嘉樂攝）

潘景和建議，居民在疫情期間應每星期至少兩次向地台去水位置排水口注入不少於30安士（887毫升）清水，確保隔氣喉管內水封足夠，阻擋排污喉管內臭氣或病毒進人室內，並拆除排污喉管上的負重物（如晾衫架、雜物架），避免喉管因承受重量出現鬆脫裂縫繼而導致滲漏或漏氣。

建議進行「薄紙測試」防滲漏

他又建議，若居民懷疑家中的排水喉管出現問題，可在浴室進行「薄紙測試」，將家中浴缸或面盆儲好水，再將一層薄紙輕輕放置在浴室地台去水排水口上，然後在浴缸或面盆放水同時再按下座廁沖水，若薄紙被氣流吹起，即表示排水喉管P型隔氣出現水封失效問題或沒有妥善安裝，屆時應盡快聘請合資格人士檢查及重新安裝。