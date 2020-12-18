新冠肺炎｜居柴灣邨八旬翁入院三日不治　錦豐苑85歲男病人不治

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，醫院管理局公布今（18日）再有兩名確診病人離世，涉及居於柴灣邨灣映樓的84歲男病人（第7816宗個案），以及報住馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、屬跳舞群組的85歲男病人（第6299宗個案）。其中第7816宗個案在12月15日才入院，延至昨（17日）晚不治，即住院兩日便過身。 至今共有124名病人於公立醫院離世，另有至少4名確診者在其他地方病逝，連同未正式確診的已故正義聯盟創黨主席李偲嫣，則共有129名患者死亡。

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醫管局發言人表示，居於柴灣邨灣映樓的84歲男病人（第7816宗個案）有長期病患，他由12月13日開始發病，於12月15日因咳嗽及肺炎症狀入住東區醫院並確診，及後入住深切治療部。病人的情況持續惡化，並於昨晚9時34分離世。

另外，報住住馬鞍山錦豐苑錦蕙閣的85歲男病人（第6299宗個案），於12月4日因確診入住明愛醫院隔離病房，情況持續惡化，於12月7日轉到成人深切治療部留醫，延至今日上午10時27分離世。他曾到過爆疫舞場之一的彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，屬於跳舞群組。

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院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有124名病人於公立醫院離世，另有至少4名確診者在其他地方病逝。

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