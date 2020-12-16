港澳研究會理事倡黎智英送內地審　湯家驊：不見任何案件有需要

全國港澳研究會理事顧敏康今日（16日）在《大公報》撰文，批評黎智英在回歸後是「投靠勾結外國勢力叛國禍港的首席漢奸」，又指市民對司法機構一些法官「抱有疑慮」，認為應依據國安法第 55 條之規定，將他移交內地司法機構審理，以彰顯國安法威力。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，由於黎智英的案件已進入司法程序，不便評論，但指他個人暫時看不到有任何案件需要被移送內地，認為行使管轄權的門檻相當高。 公民黨主席、資深大律師梁家傑認為該建議非同小可，「不能講笑」，令人擔憂日後只要國安公署「眼紅」，就無人可以左右他們將香港人送返內地受審。

湯家驊認為，《國安法》第55條讓駐港國安公署對案件行使管轄權的三個條件中，第一款可被引用，該條文指「案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的」。不過，湯家驊指，他個人看不到目前香港有案件面對有關困難或複雜情況，不認為有需要以如此高度的門檻處理。

湯家驊稱，「除了香港有言論自由，內地亦有言論自由」，並非有人建議就代表事件會成事，認為由國安公署行使管轄權的門檻相當高。

梁家傑則認為建議將香港人送往內地審理的建議非同小可，「不能講笑」。（資料圖片）

梁家傑認為該建議非同小可，他批評國安法第55條屬「人治」制度，行文「曖昧」，而且無法司法覆核。梁家傑指，顧敏康的建議令人擔憂國安公署只要「眼紅」，即可將港人送返內地，連特首林鄭月娥都無法左右，認為他應好好思考有關言論，即使希望向內地「表忠」，亦不應隨便提出。