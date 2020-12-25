12港人潛逃｜周一閉門審訊　不排除當庭宣判　家屬冀委派律師旁聽

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，目前仍被關押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院上星期四正式起訴10名港人，並會為其餘兩名未成年港人進行不公開聽證，以決定是否起訴。12港人關注組指，部分家屬收到通知指其中10人的案件，將於星期一（29日）在深圳鹽田人民法院正式開審。 消息指鹽田法院表示，案件將會閉門審訊，家屬不可以旁聽，有法院職員則指是秘密案件，不清楚旁聽安排。鹽田法院職員向媒體表示，審訊是「不公開的、不可以旁聽，結果只有當事人跟律師可以知道，都會有書面通知」。家屬想知道是否可委託律師了解案件進度。 家屬委託的代表律師盧思位指，案件不會拖太久，若被告當庭認罪，相信案件可以一日審結，不排除有機會當庭宣判，估計也在兩個月內有判決結果。

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盧思位表示，因為沒有太多相關的資料，未知法庭會否安排庭審直播等，但按一般案件情況估計，案件有機會以「交叉詢問」方式進行庭審，控辯雙方可以舉證質證，代表律師會為當事人辯護，被告人亦可以當庭作最後陳述。而開庭當日他未必會到法院了解情況，因為案件有機會秘密審判，到法院亦未必能起到作用。

被控涉嫌組織他人偷越邊境罪的鄧棨然，他的弟弟回覆《香港電台》時表示，家人早上接獲一名姓黃的官派律師通知，案件將於下星期一開庭。鄧棨然弟弟期望案件能公開審訊，希望哥哥與同樣被控涉嫌組織他人偷越邊境罪的喬映瑜，在判決後可獲緩刑及安排回港，其他被告亦能獲輕判，盡快回港與家人見面。

《香港電台》引述鄧棨然弟弟表示，內地法院未有應家屬早前的呼籲，提早通知開庭安排，只是在開庭前3日才通知，令他們無法預先到深圳接受檢疫，加上據了解案件將秘密審訊，家屬無法申請到庭旁聽，希望內地當局能安排家屬在港參與案件的直播審訊，或讓家屬委派的律師代表家屬旁聽審訊，亦希望特區政府派員到庭旁聽。