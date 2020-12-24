支聯會寄聖誕卡予12港人、內地維權人士　李卓人：港人無忘記他們

支聯會早前透過街站收集了近2,000張聖誕卡，冀趁聖誕節向天安門母親、12港人及在囚的維權人士送暖。支聯會主席李卓人與多名常委、成員到郵政總局寄出近2,000張聖誕卡。 李卓人表示，希望鼓勵天安門母親及一眾維權人士堅持下去，在孤獨時最重要維持是抗爭意志，讓他們知道「香港人沒有忘記他們」。

支聯會近2,000張聖誕卡寄予12港人、天安門母親，以及10名維權人士，包括黃琦、余文生、董瑤瓊、伊力哈木土赫提等。

李卓人表示，希望透過聖誕卡鼓勵一群維權人士堅持下去，指在孤獨時最重要是維持抗爭意志，讓他們知道香港人沒有忘記他們。李坦言不肯定對方能否收到聖誕卡，不過他指以前有獲釋的維權人士在獄中曾收到聖誕卡。

12港人家屬早前到入境處請願，要求中國當局於開審前20日通知家屬，容許家屬預早檢測或隔離，以確保在開審日可到場旁聽。另外，家屬亦要求港府派員陪同到鹽田聽審，負起與中方溝通媒介的責任。李卓人批評，特區政府仍未回應家屬的訴求，做法不負責任，「乜都唔敢出聲，家屬要求已經好卑微。」他指過去有海外人士在內地接受審訊，大使館都可派員旁聽，反問為何政府不敢向中央提出有關要求。

傳人大常委會或作出決定，廢除117名由區議員互選的選委，甚至DQ區議員，李卓人批評政權趕盡殺絕，指人民已透過一人一票表達了意願，選咗380名民主派區議員，他直言DQ區議員，如同推翻人民意志，即等同政變。