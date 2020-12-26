人大未提涉港議題　下次才討論區議員資格問題？譚耀宗：不作揣測

全國人大常委會會議今日（26日）中午閉幕，早前盛傳今次會議會討論香港香港區議員資格問題，並觸發部分民主派區議員被DQ（褫奪資格）。惟今次會議下午結束，有份出席會議的全國人大常委譚耀宗表示，今次會議並無討論與香港相闗事項。 被問到全國人大常委會下次例會，會否討論區議員資格問題，譚稱「不知道的事（我）不會揣測」。

人大常委會一般「逢雙月」開例會，今次會議於今月22日開始，今日結束；今周初盛傳，人大常委會今次會議將處理香港區議員資格問題，消息連續發酵多日，惟事件峰迴路轉，今日人大常委會下午完成討論所有議程，當中並沒有涉港議程。

譚耀宗接受《香港01》電話訪問表示，相信是社會上部份人對今屆區議會的表現「有好大意見」，而上次人大常委會會議處理了立法會議員資格問題，因此希望今次人大常委會會議也處理區議員資格問題，「想成為現實」。

被問到有關區議員資格問題的議程是否臨時被抽起，譚耀宗說，他無從得知答案。

至於下次人大會議會否處理區議員資格，甚至像上次DQ四名立法會議員般在單月特別召開會議，譚耀宗重申：「不知道的事（我）不會揣測。」

今次人大常委會通過內地多條法案，包括《反食品浪費法草案》等，又拍板多項人事任命，包括委任小文濤為商務部長。而國家民族事務委員會主任一職，則由陳小江擔任，是66年來首位漢族人而非少數族裔人士擔當此職。